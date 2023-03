Romain Grosjean en pole position à St. Petersburg

Thibaud Comparot

Dimanche 5 Mars 2023 09:51

Hier, Romain Grosjean a obtenu sa deuxième pole position en IndyCar. Le pilote Andretti Autosport s'est le mieux qualifié sur le circuit de St Petersburg en Floride.

Grosjean a obtenu sa première pole position lors de sa première saison en 2021. Il avait alors été le plus rapide sur le circuit routier d'Indianapolis, alors qu'il courait pour l'équipe de Dale Coyne et Rick Ware. Grosjean partagera la première ligne ce soir avec son coéquipier Colton Herta. Pato O'Ward, Marcus Ericsson et Kyle Kirkwood complètent le top 5 sur la grille. Le Grand Prix Firestone de Saint-Pétersbourg débutera à 18 h 30, heure française.

"Nous avons travaillé incroyablement dur sur la voiture", a déclaré Grosjean, ancien pilote de Formule 1, aux journalistes après les qualifications. "Nous avons fait des progrès dans la dernière moitié de la saison dernière et nous avons fait de très bons tests hivernaux. Nous sommes ensuite venus ici [à Saint-Pétersbourg] et j'ai dit : 'Nous allons y arriver ici'. Et nous l'avons montré. C'est aussi une sorte de course à domicile pour moi, car nous vivons à Miami. Demain, nous avons 100 tours pour gagner cette course."