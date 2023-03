Hamilton : "J'ai essayé de régler ma monoplace pour demain"

Thibaud Comparot

Samedi 4 Mars 2023 18:53

Lewis Hamilton n'a pas caché sa déception après une mauvaise séance de qualifications à Bahreïn. Il s'est qualifié en septième position sur la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn, une bien mauvaise entame de saison 2023 pour le Britannique.

Le septuple champion du monde semblait avoir fait un grand pas en avant avec la W14 en terminant P4 lors des EL3, à un peu plus de deux dixièmes de seconde de l'Aston Martin de Fernando Alonso.

L'écart s'est creusé samedi soir, puisqu'il s'est qualifié à 0,676 seconde de Max Verstappen, double champion du monde en titre et poleman de la journée.

Hamilton évoque les difficultés de Mercedes

Il a ensuite déclaré à Sky Sports F1 : "Nous avons beaucoup travaillé cette nuit avec les ingénieurs, ils ont fait un excellent travail et nous avons fait un pas en avant aujourd'hui. La voiture était beaucoup plus vivante ce matin et tout d'un coup, nous étions dans une position différente de celle de la veille."

"Mais quand nous sommes arrivés aux qualifications, la voiture ne semblait plus aussi dynamique, elle était plutôt moyenne. Concernant la direction que j'ai prise avec les réglages, j'espère que ça marchera mieux demain. J'ai essayé de régler ma monoplace pour demain."

Alors que l'écart avec Red Bull semble important, Hamilton croit toujours que son équipe peut faire des progrès, mais a ajouté qu'ils devront travailler plus dur que jamais.

"Nous avions six dixièmes de retard l'année dernière [à] cette époque, et nous avions des rebonds et toutes sortes de choses. Ce n'est pas une montagne impossible à gravir donc c'est un point positif et je sais que tout le monde à l'usine a travaillé très dur."

"Nous pouvons définitivement combler cet écart, nous devons juste nous concentrer et pousser comme jamais auparavant."