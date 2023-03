Premières qualifications cauchemardesques pour Gasly, dernier

Thibaud Comparot

Samedi 4 Mars 2023 17:56

Il y a des jours sans, et ce samedi 4 mars en fait partie pour Pierre Gasly, qui rêvait sans aucun doute d’une meilleure entrée en matière pour son premier Grand Prix disputé avec Alpine. Le Normand prendra le départ depuis la toute dernière position de la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn, dimanche, après une séance de qualifications qui ne pouvait pas plus mal se dérouler.

Car c’est bien en performance pure que Gasly a été mis sur la touche dès la Q1, de laquelle seuls cinq pilotes sont éliminés. Auteur d’un 17e temps qui le plaçait avec la Haas de Kevin Magnussen et les trois rookies de la saison 2023 que sont Logan Sargeant (Williams), Oscar Piastri (McLaren) et Nick De Vries (Toro Rosso), Gasly s’est vu annuler le chrono concerné pour avoir excédé les limites de la piste. Résultat, un dernier temps, qui vaudra un départ depuis le fond de la grille.

Le pilote Français sait désormais qu’il devra faire preuve de résilience pour espérer remonter jusque dans le top 10 qui ouvre le compteur de points. Seul point positif de ce samedi : son équipier Esteban Ocon est lui parvenu à hisser l’Alpine au neuvième rang et prouve ainsi que l’auto dispose de potentiel avec le comportement approprié.

« Il va falloir que l’on travaille ; on a été bien pendant tout le week-end, et on travaillait pour avoir plus de train avant parce que j’ai eu beaucoup de sous-virage pendant toutes les séances d’Essais Libres, et ça a été totalement l’opposé : j’étais en glisse de partout en qualifs », a commenté Gasly au micro de Canal+, pris au dépourvu par les difficultés de maniabilité de son auto en qualifications et sa réactivité négative aux changements effectués.

« Pour l’instant, je n’ai pas trop de réponse, aucune réponse… Ça a été très différent de ce à quoi je m’attendais ; on avait fait des changements de réglages en fin d’EL3 pour aller dans cette direction-là, mais ça a été beaucoup plus compliqué que ce à quoi on s’attendait. Il va juste falloir travailler et je suis confiant sur le fait que l’on va pouvoir remonter. On va se concentrer sur demain. »