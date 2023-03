Perez - "C'était vraiment excitant, les écarts étaient vraiment petits"

Thibaud Comparot

Samedi 4 Mars 2023 17:45

Sergio Perez a su éviter les pièges d'une séance de qualifications à couper le souffle. Le pilote mexicain s'élancera de la seconde place sur la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn.

Sergio Pérez a déclaré après les qualifications de ce samedi que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vécu une séance de qualification aussi excitante. Le Mexicain a dû se contenter de la deuxième place derrière Max Verstappen.

Par la suite, Sergio Pérez a déclaré à David Coulthard comment s'étaient déroulées les qualifications et l'excitation qui régnait tout au long de la séance.

" C'était très excitant. Je ne me souviens pas de la dernière fois où c'était aussi excitant pendant les qualifications, de la Q1 aux derniers instants de la Q3. Les écarts étaient vraiment petits et vous ne pouviez pas faire d'erreurs. Je n'étais pas complètement à l'aise avec l'équilibre de la voiture. Je pense que vous pouvez toujours améliorer un dixième par tour, mais cette performance est un bon départ pour l'équipe."

Pour le plus grand bonheur des fans de Red Bull, Perez pense que la voiture va être encore plus forte lors de la course.

"Nous avons décidé de nous préparer beaucoup plus pour le Grand Prix. Pour le moment, notre voiture est mieux adaptée à la journée de dimanche. Nous avons dû faire quelques changements au niveau de l'équilibre de la monoplace qui n'étaient pas les meilleurs pour les qualifications, mais nous espérons que nous allons être récompensés dimanche et avoir une voiture encore plus performante pendant la course."

Les deux RB19 de Red Bull s'élanceront de la première ligne de la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn.