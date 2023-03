Leclerc heureux 3e : "beaucoup plus proches que ce que nous pensions"

Thibaud Comparot

Samedi 4 Mars 2023 17:32

Charles Leclerc s’est emparé de la troisième position de la grille départ du Grand Prix de Bahreïn, manche inaugurale de la saison 2023 de Formule 1. Le pilote Ferrari, qui s’élancera derrière les deux Red Bull, s’est montré satisfait de cette performance après avoir fait le choix avec son équipe de ne pas disputer la séance de Q3 jusque dans les derniers instants et d’économiser les pneumatiques en vue de la course.

Se voulant immédiatement rassurant en sortant de son auto, le Monégasque a confirmé qu’il n’avait rencontré aucun souci technique sur sa monoplace et que la décision de ne pas aller chasser la pole en fin de séance avait été prise en toute conscience.

« Non, il n'y avait pas de problème », a-t-il indiqué au micro de la FOM. « Je pense que nous étions dans la lutte pour la pole, ce qui était bien. Mais en course, nous sommes un peu derrière Red Bull, donc partir troisième avec des pneus neufs est mieux que de partir premier avec des pneus usés. En course, nous semblons avoir une petite faiblesse, donc avoir des pneus neufs va nous aider. »

La lutte chronométrique au sommet a été plus proche que ce à quoi pouvaient s’attendre de nombreux observateurs après l’aisance affichée par Red Bull lors des essais de pré-saison sur ce même circuit. Avec Ferrari, Mercedes et Aston Martin proches de Red Bull, les choses sont plus ouvertes qu’elles ne le semblaient avant le début du week-end.

« J'espère que ça sera aussi comme ça sur les courses », lâche Leclerc avec un regard malicieux. « Mais oui, c'était très, très proche. En fait, Aston Martin était vraiment rapide. Mercedes était aussi très rapide à un moment donné de la qualification. Et nous sommes beaucoup plus proches que ce que nous attendions, ce qui est bon pour l'avenir. Je pense que cela rend la Formule 1 plus excitante. Donc je suis impatient de voir le reste des courses. »