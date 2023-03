Verstappen soulagé par sa pole après un "début de week-end difficile"

Thibaud Comparot

Samedi 4 Mars 2023 17:29

Max Verstappen s’est emparé de la pole position du Grand Prix inaugural de la saison 2023, sur le tracé de Shakir (Bahreïn), grâce à un tour de référence signé en 1’29’’897.

Le pilote de l’équipe Red Bull devancera son équipier Sergio Pérez et le pilote Ferrari Charles Leclerc sur la grille de départ en vue de la course de dimanche. Après le festival de meilleurs temps signés par l’impressionnante Aston Martin de Fernando Alonso ce samedi en EL3 puis en Q1 et Q2, Red Bull et Verstappen ont affiché leur autorité et leur plein potentiel au moment de devoir aligner les tours les plus rapides du week-end, en Q3.

Auteur dès son premier tour lancé de Q3 d’un chrono de référence, le Champion du monde en titre n’aura réellement eu à se sentir menacé en fin de séance, alors que Charles Leclerc sortait de sa Ferrari plusieurs minutes avant le terme du temps chronométré et que son équipier Pérez ne parvenait à mettre ensemble trois secteurs plus compétitifs que sa propre marque. Cerise sur le gâteau, le porteur du #1 s’est offert le luxe d’améliorer son chrono en 1’29’’708 dans les ultimes instants de la séance pour signer sa 21e pole position en Formule 1 le jour de l’anniversaire de son père, Jos.

Le Hollandais, dont l’ouverture de la saison 2022 s’était conclue par un résultat vierge en course, abordera le GP de dimanche dans une position idéale, avec l’espoir de faire d’emblée le plein de points.

« Le début du week-end a été un peu difficile, je n'ai pas vraiment trouvé mon rythme », a fait remarquer le poleman, visiblement soulagé, au sortir de son auto. « Je suis très heureux d'être en pole, d'avoir une voiture aussi forte avec Checo : c'est incroyable et j'ai hâte d'être à demain. »