Qualif - Max Verstappen et Red Bull en pole à Bahreïn

Thibaud Comparot

Samedi 4 Mars 2023 17:14

Première séance de qualificative de la saison et doublé Red Bull. Ferrari complétera la seconde ligne de la grille de départ. Fernando Alonso s'élancera lui de la cinquième position.

Q1 - Mercedes sort du bois, Gasly déçoit

À peine lancée, la séance a été stoppée par le déploiement d'un drapeau rouge. Charles Leclerc a perdu de gros morceaux de carbone, provenant de la partie avant droite de sa Ferrari ... Pas la meilleure entame de saison possible pour le pilote de la principauté !

La séance a été relancée alors qu'il ne restait que 13 minutes de roulage au chronomètre. La Ferrari de Charles Leclerc a tout de suite été renvoyée en piste, cette fois-ci avec des pneus tendres.

Sur une première tentative, Carlos Sainz tenait provisoirement le meilleur temps de la Q1, devançant George Russell de moins d'un dixième. Charles Leclerc, Fernando Alonso et Max Verstappen complétaient le top 5.

Dans la zone rouge, on retrouvait la Haas de Nico Hülkenberg, les deux McLaren de Norris et de Piastri, Logan Sargeant et Lance Stroll qui avait vu son temps invalidé pour dépassement de la ligne des limites de piste.

Verstappen, then Alonso, then Leclerc, then Russell... then Sainz goes quickest!



We're only in Q1, but already the fight for P1 is hotting up 🥵#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/9RgzMkJOal — Formula 1 (@F1) March 4, 2023

Il y a eu peu de changement dans le haut du tableau au moment de l'agitation du drapeau à damier. L'amélioration notable est à mettre à l'actif de Nico Hülkenberg qui a réussi à positionner sa Haas en sixième position.

Dans la zone des éliminés, on retrouve les trois rookies de cette saison 2023. Logan Sargeant s'élancera de la 16e position devant, Kevin Magnussen, Oscar Piastri, Nyck de Vries et Pierre Gasly. Grande désillusion pour le Français qui entamera son histoire avec Alpine en s'élançant de la dernière place sur la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn.

Les pilotes éliminés en Q1

16. Logan Sargeant - Williams

17. Kevin Magnussen - Haas

18. Oscar Piastri - McLaren

19. Nyck de Vries - AlphaTauri

20. Pierre Gasly - Alpine



Q2 - Red Bull, Ferrari, Mercedes et Aston Martin rêvent de la pole

Les 15 monopoles restantes ont pu reprendre la piste pour cette seconde partie de séance qualificative. Red Bull, sur des pneus neufs, a remis l'église au milieux du village en positionnant Max Verstappen en tête de la feuille des temps (1:30.503) suivi à un peu plus de deux dixièmes par Sergio Perez. Lewis Hamilton, George Russell et Fernando Alonso complétaient le top 5.

Les deux Ferrari de Carlos Sainz et de Charles Leclerc apparaissaient au sixième et septième rang, mais en ayant effectué leurs tours avec des pneus tendres usés.

On retrouvait alors dans la zone rouge, Guanyu Zhou, Lance Stroll, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda et Alexander Albon.

Verstappen smashes a 1:30.503 lap out of the park to to go top of the pile in Q2 ⚾️



He's followed by Perez, Hamilton, Russell and Alonso#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/vxSLDTjAJ1 — Formula 1 (@F1) March 4, 2023

Profitant de l'évolution de la piste, Charles Leclerc a signé le meilleur temps de la Q2, reléguant Max Verstappen à plus de deux dixièmes. George Russell, Lewis Hamilton et Carlos Sainz complétaient le top 5.

Alpine s'est rassurée en envoyant Esteban Ocon en Q1, tout comme Lance Stroll et un surprenant Nico Hülkenberg.

Fin de séance pour McLaren qui a vu Lando Norris échouer à la porte de la Q3. Le pilote britannique était accompagné dans cette zone d'élimination par les deux Alfa Romeo de Bottas et de Zhou, mais aussi par Yuki Tsunoda et Alexander Albon.

Les pilotes éliminés en Q2

11. Lando Norris - McLaren

12. Valtteri Bottas - Alfa Romeo

13. Zhou Guanyu - Alfa Romeo

14. Yuki Tsunoda - AlphaTauri

15. Alexander Albon - Williams



Q3 - Verstappen décroche la première pole position de la saison 2023 !

Max Verstappen a d'entrée voulu marquer des esprits en inscrivant un temps en 1:29.897. Le champion du monde en titre apparaissant provisoirement en tête de al feuille des temps, juste devant Charles Leclerc, Sergio Perez, Carlos Sainz, et lance Stroll.

Optant pour une stratégie à une seule tentative, Alonso a provisoirement inscrit son nom à la quatrième place du classement. Les Mercedes ont également opté pour cette seule et unique tentative signant les cinquième et septième temps provisoires.

Alors que Carlos Sainz est ressorti en piste pour une dernière tentative, Charles Leclerc a mis pied à terre, mettant un terme à sa séance.

Au passage du drapeau à damier, Red Bull sécurise la première ligne de la grille de départ, juste devant une grille rouge Ferrari. Fernando Alonso s'élancera de la cinquième place avec son Aston Martin.

Max Verstappen takes the first pole of 2023 in Bahrain!#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/vZlHGDbbmr — Formula 1 (@F1) March 4, 2023

Le classement des qualifications du Grand Prix de Bahreïn

1. Max Verstappen – Red Bull

2. Sergio Perez – Red Bull

3. Charles Leclerc - Ferrari

4. Carlos Sainz – Ferrari

5. Fernando Alonso – Aston Martin

6. George Russell – Mercedes

7. Lewis Hamilton - Mercedes

8. Lance Stroll – Aston Martin

9. Esteban Ocon - Alpine

10. Nico Hülkenberg

11. Lando Norris - McLaren

12. Valtteri Bottas - Alfa Romeo

13. Zhou Guanyu - Alfa Romeo

14. Yuki Tsunoda - AlphaTauri

15. Alexander Albon - Williams

16. Logan Sargeant - Williams

17. Kevin Magnussen - Haas

18. Oscar Piastri - McLaren

19. Nyck de Vries - AlphaTauri

20. Pierre Gasly - Alpine