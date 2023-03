Rosberg explique pourquoi les Aston Martin sont si rapides

Thibaud Comparot

Samedi 4 Mars 2023 14:21

Fernando Alonso a été le sujet de conversation principal du paddock de la F1 ce week-end. Les promesses faites par Aston Martin en soufflerie durant l'hiver se sont concrétisées sur la piste de Bahreïn.

Le pilote espagnol a été le plus rapide lors de deux des trois séances d'essais avant les qualifications de ce samedi et prépare au mieux son week-end de course au volant de l'Aston Martin.

Le champion du monde de F1 2016, Nico Rosberg, qui travaille aujourd'hui comme commentateur pour Sky Sports, estime que la venue de Dan Fallows au poste de directeur technique chez Aston Martin est à l'origine du succès de la marque, les connaissances qu'il a apportées s'avèrent essentielles.

"Il semble qu'Aston ait produit une très bonne voiture", a déclaré Rosberg lors de la retransmission télévisée. "Un travail phénoménal de leur part ! L'usine a toujours produit en fonction des moyens dont elle disposait. Ils ont toujours fait un très, très bon travail, et ce, très souvent."

Rosberg considère l'embauche de Fallows comme un élément clé

"Il y a eu quelques embauches clés l'année dernière - de chez Red Bull, par exemple, ils ont fait venir le numéro deux de l'aérodynamique, Dan Fallows, et il sait tout du concept de la voiture Red Bull pour cet ensemble particulier de règlements."

"Peut-être qu'il a apporté beaucoup de connaissances et qu'ils ont été en mesure de les mettre en œuvre très, très rapidement. Et il semble que ce soit le cas, parce que ça fonctionne à merveille."

"En regardant la piste, je veux dire, la voiture est tout simplement géniale", a conclu l'ancien pilote de F1.