EL3 - Vers un duel Alonso-Verstappen lors des qualifications ?

Thibaud Comparot

Samedi 4 Mars 2023 13:31

Fernando Alonso a une nouvelle fois décroché le meilleur temps de la séance. Aston Martin et Red Bull devraient se livrer une belle bataille en lors des qualifications. Mercedes et Ferrari suivent à distance.

Lance Stroll teste ses poignets

Les pilotes ne se sont pas précipités à faire leur entrée sur piste chauffée par le soleil de Bahreïn. En effet, la séance qualificative et la course se dérouleront de nuit avec des températures nettement plus basses. De fait, cette troisième séance d'essais libres ne donnera que peu d'indications aux pilotes et aux ingénieurs.

Peu de monoplaces étaient en piste lors des vingt premières minutes de cette séance. En difficulté et en pleine hésitation sur son concept de monoplace, Mercedes a tout de même mis à profit ces précieuses minutes de roulage pour mettre à l'épreuve cette W14 capricieuse. Les Ferrari, les Haas et les Alfa Romeo étaient elles aussi en piste.

Lance Stroll, malmené et visiblement en souffrance lors des EL1 et EL2, a lui aussi voulu démonter qu'il pouvait rouler ce weekend, et ce, malgré son poignet fracturé. La condition physique du pilote canadien a inquiété la grille hier, peinant à tourner son volant et sollicitant l'aide de ses mécaniciens pour s'extirper de sa monoplace en fin de séance.

Après vingt minutes de roulage, Lewis Hamilton détenait provisoirement le meilleur temps de la séance devant les deux Ferrari de Sainz et Leclerc, l'Alpine d'Ocon et l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas.

Red Bull tente le coup des pneus durs

En seconde partie de séance, les deux RB19 de la firme autrichienne sont sorties en piste avec les pneus aux liserés blancs. L'écurie championne du monde des constructeurs la saison passée a évalué les performances des pneus les plus durs amenés par Pirelli à Bahreïn. Max Verstappen, auteur d'un très beau temps en durs, à un peu plus de 5 dixièmes du temps de référence d'une Aston Martin en pneus tendes, a indiqué qu'il perdait rapidement de l'adhérence.

Toujours en forme, Fernando Alonso a une nouvelle fois signé le meilleur temps provisoire de la séance, et ce à trente minutes de la fin des EL3. Le double champion du monde espagnol détenait alors une avance de plus de trois dixièmes sur la Mercedes de Lewis Hamilton et les deux Ferrari de Sainz et de Leclerc.

Au volant de son Alpine équipée de pneus tendres, Pierre Gasly a indiqué à son ingénieur qu'il manquait de train avant et qu'il avait, de fait, trop de sous-virage. La performance des Alpine inquiète ou étonne, il est encore très compliqué de juger du niveau de performance des monoplaces française, quatrième force de la grille en 2022.

Après quarante minutes de roulage, le classement du top cinq avait peu changé seul Max Verstappen, cinquième, s'était approché du temps de référence de Fernando Alonso.

Aston Martin met la pression avant les qualifications

À moins de vingt minutes du terme de la séance, Lance Stroll est allé décrocher le meilleur temps provisoire de la séance, se positionnant juste devant la voiture sœur d'Aston Martin, celle de Fernando Alonso.

Autre sensation, mais plus discrète, de ce début de saison, Alfa Romeo et Guanyu Zhou ont un temps montré les muscles en signant le troisième temps provisoire de la séance.

Ce fut au tour des deux Mercedes de signer les deux meilleurs chronos de la séance, juste devant les deux Aston Martin. Toutefois, la joie a été de courte durée pour les Flèches d'argent dépassée de nouveau par la Red Bull de Max Verstappen et par ... l'Aston Martin de Fernando Alonso !

🟣 Fernando Alonso devance à nouveau Max Verstappen !



Les Mercedes bien plus proches qu'hier.#F1 #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/ARiTrB1a0N — Secteur F1 (@Secteur_F1) March 4, 2023

EL3 - Le classement des Essais Libres 3 du Grand Prix de Bahreïn

À venir ...