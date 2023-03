Thibaud Comparot

Vendredi 3 Mars 2023 18:35

La FIA ouvrira l'appel d'offres pour le fournisseur de pneumatiques à partir de la saison 2025 dans quelques semaines. Pirelli s'occupe actuellement des gommes de la F1. Cependant, d'autres équipementiers peuvent se présenter.

En 2011, la société italienne a pris le relais de Bridgestone pour fournir à la Formule 1 les gommes nécessaires. Cet accord court jusqu'à la fin de l'année 2024, mais pour l'instant, peu d'autres parties semblent intéressées à reprendre le flambeau de Pirelli.

Appel d'offres pour les fournisseurs de pneumatiques en F1

Dans les semaines à venir, la FIA ouvrira l'appel d'offres pour la fourniture exclusive de pneumatiques à la Formule 1. Il couvrira la période de 2025 à 2027, avec une option pour une année supplémentaire. Pour l'instant, on ne sait pas quelles conditions la FIA impose aux pneus qui seront utilisés à partir de 2025. Cependant, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de changement de partie et que Pirelli fournisse "simplement" les pneus à partir de 2025.

Michelin, l'équipementier français qui a quitté la FE cette saison tentera-t-il un retour en F1 ?

Mise à jour des règles concernant l'unité de puissance

Le Conseil mondial du sport automobile n'a pas seulement discuté du fournisseur de pneumatiques, il a également approuvé la mise à jour des règles relatives aux moteurs. À partir de 2026, la discipline sera régie par de nouvelles règles et procédures concernant le banc d'essai, la taille des turbocompresseurs, mais aussi la pause hivernale pour les fabricants de moteurs a été approuvée.