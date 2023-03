EL2 - Alonso confirme et crée la sensation à Bahreïn

Thibaud Comparot

Vendredi 3 Mars 2023 17:01

Seconde séance d'essais libres à Bahrein et Fernando Alonso a une nouvelle fois fait parler la poudre. L'Espagnol a signé le meilleur tour de la séance devant les deux Red Bull de Verstappen et de Perez.

Les vingt premières minutes d'essais à Bahreïn

Le soleil était tombé sur la piste de Sakhir laissant place à la nuit de Bahreïn. Les conditions de pistes de cette séance d'Essais Libres 2 seront celles qui se rapprocheront au plus des conditions de qualifications et de course.

Les pilotes ont pu prendre la piste pour s'essayer sous les lumières artificielles du circuit international de Sakhir ainsi que pour s'acclimater des températures plus basses.

Les deux Ferrari ont d'entrée réalisé les deux meilleurs chronos provisoires de la séance, se positionnant devant la Mercedes de Lewis Hamilton et les deux Alpine de Pierre Gasly et d'Esteban Ocon.

Après de nombreux déboires avec son aileron arrière en EL1, Ferrari a fait le choix de revenir à un aileron maintenu par deux "mats". Maintenue par un simple pilier lors des EL1, l'aile arrière de la SF-23 vibrait énormément.

Après vingt minutes de roulage, Charles Leclerc menait provisoirement la meute devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton. Suivaient les deux Alpine de Gasly et d'Ocon. Sergio Perez, en gomme médium, pointait à la sixième position juste devant George Russell, Fernando Alonso, Logan Sargeant et Max Verstappen.

Alonso chasse le chrono

Alors qu'il ne restait que trente minutes de roulage, les pilotes ont pris les choses en main pour faire tomber les temps sur la piste. Chaussés de gommes tendres, les pilotes ont fait chuter pour la première fois le chrono sous la barre des 1:31.000 grâce à ... Fernando Alonso et son Aston Martin. Max Verstappen, Sergio Perez, Charles Leclerc et Nico Hülkenberg complétaient le top 5. La seconde Aston Martin, placée entre les mains meurtries de Lance Stroll, pointait en sixième place. Gasly, Hamilton, Norris et Zhou complétaient la première partie de tableau.

Fernando Alonso, détenait donc provisoirement le meilleur temps de la séance avec un marque en 1:30.907. Avec un peu plus d'un dixième d'avance sur les deux Red Bull, force est de constater qu'il faudra compter sur Aston Martin lors des premières courses de la saison 2023. Ce n'est bien évidement que les premières séances d'essais de la saison, mais Aston Martin va faire parler d'elle dans les stands et dans les journaux de la presse mondiale.

On retrouvait en fond de grille les deux Williams de Logan Sargeant et d'Alex Albon, séparée par les deux AlphaTauri de Nyck de Vries et de Yuki Tsunoda.

Stroll en difficulté avec son poignet

La suite de la séance a été plutôt calme et s'est déroulée sans encombres pour la quasi-totalité des pilotes de la grille. Seul un pilote a rencontré des problème au volant de sa monoplace. En effet, Lance Stroll, avec un poignet fracturé et un second endolori a avoué à la radio avoir du mal à prendre le virage numéro 1. On a également vu le pilote canadien lâcher le volant et détendre son poignet dans la ligne droite longeant les stands. Le Grand Prix risque d'être compliqué pour le jeune pilote de l'Aston Martin, tournant son volant avec difficulté, à l'image de Robert Kubica après son accident de rallye.

Grand Prix de Bahreïn - Essais Libres 2

1. Fernando Alonso - Aston Martin : 1:30.907 2. Max Verstappen - Red Bull : + 0.169 3. Sergio Perez - Red Bull : + 0.171 4. Charles Leclerc - Ferrari : + 0.460 5. Nico Hulkenberg - Haas : + 0.469 6. Lance Stroll - Aston Martin : + 0.543 7. Pierre Gasly - Alpine : +0.568 8. Lewis Hamilton - Mercedes : +0.636 9. Lando Norris - McLaren : +0.663 10. Zhou Guanyu - Alfa Romeo : +0.679 11. Esteban Ocon - Alpine : +0.701 12. Valtteri Bottas - Alfa Romeo : +0.886 13. George Russell - Mercedes : +0.975 14. Carlos Sainz - Ferrari : +1.040 15. Oscar Piastri - McLaren : +1.117 16. Kevin Magnussen - Haas : +1.203 17. Alexander Albon - Williams : +1.533 18. Yuki Tsunoda - AlphaTauri : +1.618 19. Nyck de Vries - AlphaTauri : +1.698 20. Logan Sargeant - Williams : +1.842