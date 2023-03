VIDEO : La frayeur de Carlos Sainz en EL1 à Bahreïn

Thibaud Comparot

Vendredi 3 Mars 2023 15:18

Carlos Sainz a été victime d'un violent tête-à-queue lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn.

L'Espagnol est sorti entre les virages 9 et 10 du circuit international de Sakhir, alors que les 20 dernières minutes de la première séance d'essais se disputaient.

La Scuderia a montré quelques difficultés pendant les EL1 et n'a pas pu se rapprocher des temps réalisés par les Red Bull de Sergio Perez et de Max Verstappen. Toutefois, les pilotes de la Scuderia ont établi leurs temps avec des pneus médiums contre des tendres pour Red Bull et Aston Martin.

Le pilote espagnol a déclaré que "quelque chose de bizarre s'était produit sur le côté droit" et a dû rentrer aux stands immédiatement pour changer de pneus en raison de l'important blocage qu'il a rencontré.

Ci-dessous, vous pouvez regarder la vidéo du tête-à-queue de Carlos à Bahreïn :