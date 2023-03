Stuart Hodge

Lewis Hamilton et Mercedes découvriront vendredi à Bahreïn l'ampleur de leur défi pour 2023.

Le septuple champion du monde a exprimé ses craintes quant à l'ampleur de la montagne que les Flèches d'argent devront gravir cette saison lorsqu'il a rencontré les médias ce jeudi.

Les spéculations disent que Red Bull a un avantage considérable sur Hamilton et ses coéquipiers, la légende de 38 ans pense elle-même que cet avantage n'est pas négligeable.

Lewis Hamilton sur les espoirs de Mercedes en 2023

Il a déclaré : "Nous savons maintenant où la voiture a des lacunes, quels sont les domaines en particulier sur lesquels nous devons travailler, nous avons une bien meilleure base (que 2022) pour travailler."

"Cependant, il y a un écart, vous le verrez dans les prochains jours. Je ne vais pas dire ce qu'il est parce que nous ne le savons pas vraiment. Mais ce n'est certainement pas négligeable."

Malgré ces sombres prévisions, Hamilton a salué le travail effectué par Mercedes au cours de l'hiver pour tenter de tout préparer afin de se battre à nouveau pour les titres.

"J'ai été vraiment encouragé de voir comment tout le monde est concentré, comment tout le monde est engagé. Comme chaque fois, tout le monde a été assidu et s'est concentré sur ce qu'il pouvait réparer. J'ai l'impression que la communication s'est améliorée."

"L'équipe est plus forte et plus performante qu'elle ne l'a jamais été, nous avons juste besoin que la voiture reflète cela et c'est ce à quoi nous travaillons."