EL1 - Alonso deuxième, s'intercale entre les deux Red Bull

Thibaud Comparot

Vendredi 3 Mars 2023 13:32

La saison 2023 de Formule 1 a débuté ce midi avec la première séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn. Sergio Perez a signé le meilleur temps de la séance devant Fernando Alonso et Max Verstappen.

Les vingt premières minutes des EL1

Plusieurs pilotes ont fait leur apparition ou leur retour en F1 lors de cette première séance. Nico Hülkenberg a retrouvé un baquet de F1 en signant chez Haas. L'allemand est venu remplacer un compatriote, Mick Schumacher.

🟢 GREEN LIGHT 🟢



The 2023 season is here! 🙌#BahrainGP #F1 — Formula 1 (@F1) March 3, 2023

Oscar Piastri, Logan Sargeant et Nyck de Vries ont de leurs côtés officiellement fait leurs débuts en F1. Trois pilotes et trois enjeux bien différents ; Piastri va devoir rapidement performer chez McLaren, De Vries de son côté sera chargé d'aider AlphaTauri à remonter la pente en 2023 et enfin Sargeant va devoir se battre avec un Williams reléguée en fond de grille.

Nouveaux venus dans leurs écuries, Pierre Gasly (Alpine) et Fernando Alonso (Aston Martin) vont devoir se familiariser aux façons de fonctionner de leurs nouvelles équipes. Si l'Aston Martin a impressionné lors des essais hivernaux, l'Alpine a de son côté inquiété, souvent reléguée en bas de la feuille des temps.

Après 20 minutes de roulage, Sergio Perez, qui avait réalisé le meilleur temps des tests de pré-saisons, était une nouvelle fois en tête de la feuille des temps. Chaussé de pneus médiums, le Mexicain devançait Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Kevin Magnussen et sa Haas équipée de pneus tendres apparaissaient à une belle quatrième position. Le top 10 était alors complété par Max Verstappen, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Charles Leclerc, George Russell et Esteban Ocon.

Red Bull déroule à Sakhir, Sainz se fait peur

C’est à trente minutes du terme de la séance que Red Bull a voulu marquer les esprits en signant les deux meilleurs temps provisoires. Sergio Perez (1:32.758), devançait de six dixièmes le double champion du monde en titre, Max Verstappen. Équipés de pneus tendres, les deux RB19 repoussaient l'Aston Martin de Fernando Alonso à plus de deux secondes (chaussé de pneus médiums).

La première frayeur de la séance a été à mettre à l'actif de Carlos Sainz qui a perdu l'arrière de sa Ferrari dans le virage 9. La SF-23 a talonné sur un vibreur, propulsant l'Espagnol dans l'échappatoire. Plus de peur que de mal pour le pilote de la Scuderia qui a pu ramener sa monoplace aux stands, avec de pneus au carré.

Carlos Sainz goes for a spin 🔁



He recovers and is now heading back to the pits for some fresh tyres#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/AOlgr4tPjz — Formula 1 (@F1) March 3, 2023

Après 40 minutes d'essais, Sergio Perez et Max Verstappen apparaissaient provisoirement en tête de la feuille des temps, devançant la McLaren de Lando Norris. Suivaient dans l'ordre, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, les deux AlphaTauri de Yuki Tsunoda et de Nyck de Vries et enfin Kevin Magnussen.

Perez prend les commandes, suivi de près par Alonso

Si Aston Martin inquiète certaines grandes écuries de la grille, il semblerait qu'une autre équipe fasse tourner des têtes dans la ligne des stands. En effet, l'ancienne écurie de Fred Vasseur aurait fait un grand pas en avant cette saison, propulsant largement la monoplace rouge et noir dans la première partie du tableau.

Équipé de gommes médiums, Charles Leclerc apparaissait en cinquième position du classement des Essais Libres 1. Son temps sur ces pneus jaunes était plus rapide de six dixièmes sur les Mercedes de Lewis Hamilton et de George Russell.

Malgré des douleurs dans les poignets, Lance Stroll a réussi à positionner son impressionnant Aston Martin dans le top 10, juste derrière Charles Leclerc. Son voisin de garage s'était de son côté intercalé entre les deux Red Bull.

Grand Prix de Bahreïn - Classement des Essais Libres 1

1. Sergio Pere - Red Bull : 1:32.758

2. Fernando Alonso - Aston Martin : + 0.438

3. Max Verstappen - Red Bull : + 0. 617

4. Lando Norris - McLaren : + 1.407

5. Charles Leclerc - Ferrari : + 1.499 (médiums)

6. Lance Stroll - Aston Martin : + 1.540

7. Kevin Magnussen - Haas : + 1.644

8. Zhou Guanyu - Alfa Romeo : + 1.817

9. Valtteri Bottas - Alfa Romeo : + 1.931

10. Lewis Hamilton - Mercedes : + 2.159 (médiums)

11. George Russell - Mercedes : + 2.208 (médiums)

12. Oscar Piastri - McLaren : + 2.239

13. Yuki Tsunoda - AlphaTauri : + 2.257

14. Nico Hulkenberg - Haas : + 2.285

15. Esteban Ocon - Alpine : + 2.347 (médiums)

16. Nyck de Vries - AlphaTauri : + 2.644

17. Pierre Gasly - Alpine : + 2.697 (médiums)

18. Logan Sargeant - Williams : + 2.991 (médiums)

19. Alexander Albon - Williams : + 3.260 (médiums)

20. Carlos Sainz - Ferrari : + 3.314 (médiums)