Russell prêt à relever le défi de la « bête » Hamilton

Thibaud Comparot

Vendredi 3 Mars 2023 10:44

George Russell s’attend à un nouveau challenge de haut vol pour tenter de battre à nouveau Lewis Hamilton au classement pilotes.

L’an passé, George Russell a battu Lewis Hamilton en terminant quatrième du championnat avec 275 points alors que le septuple Champion du monde finissait la saison sixième, avec 240 unités au compteur. Fraîchement arrivé dans l’écurie Mercedes, Russell a ainsi réalisé un petit exploit que seuls deux pilotes avaient réussi avant lui, à savoir battre Hamilton au volant de la même voiture. Seul Jenson Button, chez McLaren en 2011, et Nico Rosberg, chez Mercedes en 2016, y était parvenu.

Deux Champions du monde, comme un bon présage pour Russell, même s’il va sans doute falloir patienter un peu pour cela, tant il paraît difficile de croire que Mercedes pourra se hisser cette année au niveau de Red Bull voire Ferrari. En attendant, l’objectif du pilote au numéro 63 va être de maintenir l’ascendant sportive pris sur son voisin de garage en confirmant ses bonnes dispositions de la saison passée.

"L'année dernière, la voiture était clairement très difficile à piloter", a-t-il expliqué à Bahreïn, alors que la W14 a semblé montré des signes de mieux après une campagne 2022 marquée par une W13 trop rebondissante et trop peu efficace aérodynamiquement. "Pour sûr, j'étais satisfait de ma performance personnelle. Sur le rythme de qualifications, [Lewis et moi] étions quasiment au même niveau."

En qualifications, Hamilton avait pris l’avantage à 13 reprises contre 9 pour son compatriote, mais l'écart moyen était parmi les plus faibles de la grille, avec 0"082 à l'avantage du septuple Champion du monde. En course, Hamilton semblait souvent avoir un avantage plus net sur l’ensemble de la saison, mais la régularité dans les résultats penchait du côté de Russell qui a vite creusé un écart qui n’a jamais été comblé par la suite.

"Le rythme de course est peut-être quelque chose que je peux améliorer légèrement", reconnaît Russell. "J'ai probablement progressé dans ce domaine vers la fin de l'année par rapport à Lewis. C'est une bête, il continue de se battre, il continue d'avancer. Il n'abandonne jamais, donc il va revenir en se battant encore plus que l'année dernière. Je suis impatient à l'idée de relever ce défi."