Leclerc sur la compétition avec Red Bull : "Nous n'avons pas encore tout montré"

Charles Leclerc est pour l'instant satisfait des changements apportés par Frédéric Vasseur chez Ferrari, mais il admet aussi qu'il ne sait pas encore comment cela va fonctionner en pratique. Il estime également que l'on ne sait pas encore grand-chose de la hiérarchie pour le week-end prochain.

En 2022, le Monégasque semblait être le plus grand rival de Max Verstappen, mais après un bon départ, la saison de Leclerc s'est rapidement effondrée et l'écart avec Verstappen s'est creusé de plus en plus. La deuxième place, juste devant Sergio Perez, s'est avérée être le meilleur résultat possible. Les maladresses stratégiques et le manque de fiabilité ont été le plus gros problème en 2022.

En 2023, cela doit changer, et pour cela, un nouveau patron d'équipe (Fred Vasseur) et un nouveau patron stratégique (Ravin Jain) ont été nommés. Tout cela, combiné à un moteur plus fiable, devrait conduire Leclerc et Ferrari à la réussite.

Vasseur a déjà fait des changements chez Ferrari

Lors de la conférence de presse de jeudi à Bahreïn, Leclerc a évoqué ce qui faisait de Vasseur un si bon patron d'équipe. "Vasseur est bon pour tirer le maximum des gens en les plaçant aux bons endroits.. Il va en découvrir beaucoup plus lorsque nous commencerons à courir. C'est encore tôt, mais ça fait du bien. C'est impressionnant de voir à quelle vitesse il se sent chez lui dans cette équipe."

En termes de stratégie, donc, beaucoup de choses ont également changé. Leclerc est satisfait de ce qu'il a vu jusqu'à présent. Cependant, il ne veut pas en dire beaucoup plus à ce sujet.

"Il y a effectivement eu quelques changements, mais je ne veux pas trop en parler. Nous faisons ce qui est le mieux pour l'équipe. Fred vient d'arriver et nous ne pouvons pas encore en dire beaucoup à ce sujet. Le temps nous dira si ces choix étaient les bons."

Leclerc ne sait toujours pas quel est l'écart avec Red Bull, mais le Monégasque se concentre essentiellement sur l'équipe de Verstappen.

" C'est l'objectif. Ils ont pris un bon départ. Max [Verstappen] semble fort. C'est difficile à dire après quelques jours d'essais, mais il semble qu'ils soient légèrement en avance sur nous. Il est trop tôt pour dire si [l'écart avec Red Bull] est d'une demi-seconde."

Verstappen a révélé le week-end dernier que Red Bull prévoyait déjà des améliorations pour les week-ends à venir. Cependant, Leclerc a révélé ce jeudi que c'était également le cas chez Ferrari.

"Je crois en mon équipe et aux améliorations que nous apportons. Nous avons déjà plusieurs choses dans les tuyaux et cela semble bon."

Selon Leclerc, Ferrari n'a certainement pas mis « cartes sur la table » le week-end dernier à Bahreïn. " Non, nous n'avons pas tout montré, mais Red Bull non plus. Personne en vérité. Nous verrons cela lors des qualifications. La sensation globale me dit que nous sommes légèrement derrière. "