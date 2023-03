Hamilton balaie les rumeurs concernant son contrat : "Je suis très détendu"

Thibaud Comparot

Lewis Hamilton n'est pas pressé de signer un nouveau contrat chez Mercedes pour le moment, et certaines rumeurs suggèrent que c'est parce que le Britannique a des doutes sur la voiture.

Hamilton entamera sa 11e saison avec l'équipe Mercedes le week-end prochain. Avant même la trêve hivernale, on pouvait entendre de la bouche de Hamilton et de Toto Wolff qu'une prolongation du contrat expirant après 2023 était imminente, mais ces derniers temps les choses sont restées étrangement calmes autour de Lewis Hamilton et de Mercedes. Plus tard, le duo a déclaré qu'il y avait encore du temps et qu'ils étaient occupés à d'autres choses pour le moment.

De folles rumeurs entourent Hamilton et Mercedes

Cela a automatiquement alimenté les rumeurs concernant l'avenir du Britannique. Au début de l'année 2023, Mercedes semble une fois de plus ne pas être en grande forme. Selon Jenson Button et d'autres, c'est l'une des raisons pour lesquelles Hamilton refuse de s'engager pour le moment.

Lewis Hamilton répond maintenant à ces rumeurs avant la première course. "Je suis un battant et nous nous battons en tant qu'équipe. J'aime le défi et trouver des solutions. Je suis sûr que je peux emmener la voiture dans des endroits où d'autres ne pourront pas aller."

Pas de précipitation entre Mercedes et Hamilton

Le pilote de 38 ans a poursuivi : "Bien sûr, je préférerais commencer la saison avec une bonne voiture, mais au final, c'est le chemin qui y mène qui compte vraiment. Il n'y a pas de délai supplémentaire avec le contrat. Je suis toujours très détendu et je n'ai pas l'impression de devoir régler le problème en ce moment. J'ai une excellente relation avec Toto et Mercedes et nous nous soutenons mutuellement. Je me réjouis de l'avenir que nous aurons ensemble et j'ai hâte de voir le travail que nous ferons ensemble, tant sur la piste qu'en dehors".

Le pilote Mercedes a exprimé sa déception envers ses compatriotes (Button & Hill) et les propos qu'ils ont tenus. "Au final, ce ne sont que des gens qui alimentent des rumeurs sans aucune connaissance des faits. Cela n'aide jamais. On pourrait penser qu'ils me connaissent un peu mieux maintenant", a-t-il ricané à l'encontre du duo. "Nous allons y arriver. À moins que quelque chose de catastrophique ne se produise et que Toto et moi ne finissions sur un ring de boxe, je suis sûr que tout ira bien", a conclu Hamilton en riant.