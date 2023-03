Alpine rendra un vibrant hommage lors du Grand Prix de Bahreïn

Alpine rendra un vibrant hommage à un ancien collègue lors du Grand Prix de Bahreïn ce week-end.

L'hommage sera rendu à la mémoire de Paul Chesterman, ancien opérateur du centre d'usinage CNC, qui faisait partie de l'équipe d'Enstone.

En signe de respect, un message a été apposé sur l'aileron arrière de l'Alpine A523 qui sera pilotée par Esteban Ocon et Pierre Gasly lors du premier week-end de course de la saison.

Our colleague and friend, Paul Chesterman, was a long-serving, CNC machining centre operator at Enstone. He had a great character, cheerful and outspoken, was a skilled machinist and loving family man. His dedication and courage will serve as an inspiration to the entire team.💙 pic.twitter.com/RgNdlSbWjM