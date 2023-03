GP de Bahreïn : Quels pneus et quelle stratégie adopter pour la course ?

Thibaud Comparot

Jeudi 2 Mars 2023 17:23

La saison 2023 de Formule 1 débute ce dimanche avec le Grand Prix de Bahreïn et les pneus seront un élément crucial de la stratégie de course.

La dégradation devrait être importante sur le circuit international de Bahreïn, à Sakhir, et la façon dont les équipes la contreront pourrait coûter de précieux points au championnat.

Quels sont les composés de pneus utilisés pour le GP de Bahreïn ? Le fabricant de pneus de F1 Pirelli a produit six composés différents pour la saison 2023, du C0 (le plus dur) au C5 (le plus tendre).

Voici les trois types de pneus utilisés ce week-end : le C1, le C2 et le C3.

Le C1 (le pneu dur ce week-end) est un pneu entièrement nouveau qui n'a jamais été utilisé en course auparavant.

Le directeur de Pirelli Motorsport, Mario Isola, a déclaré : "Notre dernier C1 fera ses débuts à Sakhir : un composé entièrement nouveau basé sur le C2 de l'an dernier, qui nous permet de réduire l'écart de performance entre les composés les plus durs de la gamme."

"Nous pensons qu'il s'agira d'une option valable pour la course de ce week-end également. L'"undercut" est souvent un élément central du Grand Prix de Bahreïn, il sera donc intéressant de voir comment les équipes utiliseront ce nouvel élément dans le trio de composés qui est prévu pour Sakhir."

Combien de jeux de pneus chaque équipe reçoit-elle ?

Les équipes reçoivent une allocation spécifique de pneus qu'elles peuvent utiliser pendant les trois jours à Bahreïn :

2 jeux de pneus durs 3 jeux de pneus Medium 8 jeux de pneus tendres

Les équipes auront également leur allocation habituelle de pneus intermédiaires et de pneus pluie.

Arrêts aux stands du GP de Bahreïn : Que nous disent les statistiques ?

Elles réaffirment le fait que la dégradation sera certainement un facteur important dimanche prochain.

En 2022, toutes les voitures, sauf une, se sont arrêtées trois fois. On s'attendait à ce que la plupart des équipes utilisent une stratégie à deux arrêts, mais une voiture de sécurité tardive a permis à presque toutes les équipes de saisir l'opportunité d'un nouveau changement de pneus.

Un prix est décerné chaque année (sponsorisé par DHL) pour l'arrêt au stand le plus rapide. Les équipes reçoivent des points dans ce championnat parallèle pour leurs performances à chaque course et il existe un classement complet. Red Bull a remporté le premier prix en 2022.

L'arrêt au stand le plus rapide au Grand Prix de Bahreïn en 2022 a été effectué en 2,31 secondes par l'équipe McLaren lors du passage au stand de Daniel Ricciardo.

Pourquoi le GP de Bahreïn est-il si difficile pour les pneus ?

Il y a deux facteurs : la surface de la piste et les conditions météorologiques.

L'asphalte du circuit international de Bahreïn est l'un des plus abrasifs du calendrier de la F1, ce qui a un impact considérable sur les pneus. Tout comme les nombreux virages à basse et moyenne vitesse - freinage intense.

En ce qui concerne les conditions météorologiques, le problème est le large éventail de températures que nous obtenons, ce qui est en partie dû à l'heure de départ des qualifications et de la course (18 h, heure locale).

La température de la piste peut atteindre 45°C pendant la journée, mais elle peut ensuite chuter d'au moins 15 degrés en soirée.