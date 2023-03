Sainz : Aston Martin est dans le match avec Ferrari et Red Bull

Thibaud Comparot

Jeudi 2 Mars 2023 16:14

Pour Carlos Sainz, les essais hivernaux de Bahreïn ont confirmé qu’il faudrait compter avec Aston Martin cette saison en F1.

Avant même le début des essais hivernaux, les bruits en provenance de Silverstone semblaient prometteurs pour l’écurie Aston Martin qui y est basée. La structure dirigée par Lawrence Stroll a présenté une AMR23 au concept de pontons radical, reprenant certes la rampe typique de Red Bull mais également en creusant - au propre comme au figuré - l’idée de gouttière introduite par Alpine.

Marko soupçonne qu'un journaliste ait lancé la rumeur de vente d'AlphaTauriLire plus

On parlait de chiffres très intéressants vus en soufflerie et en simulateur, et ce alors même que la voiture n’avait pas effectué le moindre tour de piste. Mais les essais hivernaux, qui se sont tenus du 23 au 25 février, soit la semaine dernière, à Bahreïn n’ont pas été de nature à contredire la sensation que la marque britannique avait peut-être fait un grand pas en avant à l’hiver.

Au fil des trois journées, Fernando Alonso et Felipe Drugovich ont affiché des performances intéressantes, notamment sur les longs relais, tout en faisant parfois montre d’un rythme honorable sur les relais courts. La simulation de course du samedi a notamment été pointée comme un moment particulièrement révélateur du potentiel de l’AMR23 que piloteront le double Champion du monde espagnol et son équipier Lance Stroll, jugé apte à prendre la piste ce week-end après sa chute à vélo.

En tout cas pour Carlos Sainz, pilote Ferrari, il est clair que la forme que l’on prête à Aston Martin ne vient pas de nulle : "[On s’attendait à ce qu’Aston soit rapide] principalement parce que cela fait déjà depuis décembre que tout le monde entend les rumeurs selon lesquelles Aston Martin va être rapide cette année. Nous savons tous que leurs chiffres étaient très bons dans la soufflerie, dans le simulateur."

Alpine n’exclut pas de copier FerrariLire plus

"Je pense qu'ils avaient même du mal à cacher l'excitation de ce qu'ils voyaient. Donc, nous sommes arrivés à Bahreïn et ils ont en quelque sorte confirmé qu'ils sont à nouveau dans le mix avec nous. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour la F1, une bonne nouvelle pour Fernando. Oui, je suis excité d'avoir une équipe de plus dans la bataille cette année."