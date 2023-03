Marko soupçonne qu'un journaliste ait lancé la rumeur de vente d'AlphaTauri

Thibaud Comparot

Jeudi 2 Mars 2023 15:31

Helmut Marko, conseiller de Red Bull, a déclaré que les rumeurs concernant une éventuelle vente de l'équipe sœur AlphaTauri étaient dues à un journaliste.

Pendant un certain temps, on a cru que l'équipe était à vendre, mais le patron de l'équipe, Franz Tost, a confirmé que l'écurie pour laquelle Nyck de Vries et Yuki Tsunoda courront, continuera à fonctionner sous l'aile de Red Bull.

L'écurie basée à Faenza s'est sentie obligée de répondre aux rumeurs de vente la semaine dernière. Les performances de l'équipe ont été décevantes la saison dernière, avec une neuvième place au classement. Des rumeurs circulaient dans le paddock selon lesquelles, AlphaTauri ne ferait que coûter de l'argent et ne serait pas rentable, tous les indicateurs pointaient vers une vente. Cette rumeur a cependant été démentie, par Tost qui a parlé au directeur de Red Bull, Oliver Mintzlaff, lequel a confirmé qu'il n'y avait aucun projet de vente.

Je n'ai jamais dit que l'équipe était à vendre - Marko

Marko aborde la rumeur avec Sportsmole : "Un journaliste est venu me voir et nous avons essentiellement parlé des nouveaux constructeurs et investisseurs qui pourraient être intéressés par la Formule 1. Dans ce contexte, je n'ai jamais dit qu'AlphaTauri était à vendre, seulement comment l'efficacité de notre deuxième équipe pourrait être renforcée. Ce n'est un secret pour personne que nul ne peut se contenter de la neuvième place au championnat des constructeurs", a expliqué le consultant. Tout est donc basé sur un malentendu si l'on en croit l'Autrichien.

Une rumeur infondée selon Tost

Le patron de l'écurie, Franz Tost, a également démenti la rumeur : "J'ai eu de très bons entretiens avec Oliver Mintzlaff, qui m'a confirmé que les actionnaires ne vendront pas la Scuderia AlphaTauri et que Red Bull continuera à soutenir l'équipe à l'avenir. Toutes ces rumeurs n'ont aucun fondement, et l'équipe doit rester concentrée pour le début de la saison afin de faire mieux que l'année dernière", a conclu l'Autrichien.