Mercedes débarque à Bahreïn avec un tout nouvel aileron arrière

Thibaud Comparot

Jeudi 2 Mars 2023 12:14

Mercedes réagit déjà à Bahreïn et présente un tout nouvel aileron arrière sur la W14.

La Formule 1 se prépare à disputer la première manche du championnat 2023 à Bahreïn. Mercedes, qui a rencontré des difficultés lors des essais hivernaux, a fait venir un tout nouvel aileron arrière. L'équipe espère qu'il générera plus de vitesse de pointe sur les lignes droites.

Steiner dément avoir " malmené " SchumacherLire plus

L'écurie de Brackley commencera la saison avec une W14 de couleur noire. Cette année, l'équipe ne veut pas attirer l'attention sur une cause sociale, mais souhaite plutôt perdre du poids en privilégiant le carbone nu à une peinture. Les équipes espèrent ainsi atteindre le poids minimum de 798 kg le plus rapidement possible, permettant de gagner facilement du temps au tour. Les attentes pour la nouvelle saison ont déjà été quelque peu tempérées par le patron de l'équipe, Toto Wolff. L'Autrichien a toujours un plan B prêt, au cas où la W14 ne donnerait pas les résultats escomptés.

La Mercedes manque de vitesse de pointe

La W14 reprend le concept de la W13, avec des pontons très étroits. Lors des journées d'essai, Mercedes s'est retrouvée en bas de la liste des vitesses de pointe les plus élevées. Avec une vitesse de pointe de 321,1 km/h, l'équipe était la plus lente sur les lignes droites. Red Bull Racing a établi la plus haute vitesse de pointe à 326,9 km/h. Il appartenait donc à la formation de Brackley de trouver une réponse et Mercedes semble l'avoir trouvée avec un nouvel aileron arrière.

Hamilton ne devrait avoir que six titres mondiaux en F1 - EcclestoneLire plus

Le journaliste de Formule 1, Albert Fabrega, a présenté les deux ailerons arrière et il est clair que la nouvelle version est beaucoup plus horizontale, ce qui réduira considérablement la traînée de la W14. Le circuit de Bahreïn comporte un certain nombre de lignes droites, c'est donc par ce biais que Mercedes espère commencer à faire la différence.