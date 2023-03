Steiner dément avoir " malmené " Schumacher

Thibaud Comparot

Jeudi 2 Mars 2023 11:31

Gunther Steiner a nié avoir "intimidé" Mick Schumacher, son ancien pilote chez Haas en F1.

Avant leur séparation en Formule 1, il était clair que les relations entre le patron de l'équipe, Günther Steiner et son pilote, Mick Schumacher, étaient tendues.

Mais l'étendue des difficultés n'est devenue plus claire que dans la dernière édition de Drive To Survive sur Netflix, avec des appels téléphoniques entre Steiner et le propriétaire de l'équipe Gene Haas décrivant Schumacher comme un " mort-vivant ".

Steiner a également déclaré que l'expérience Schumacher a prouvé que vous "ne pouvez pas développer le talent" en Formule 1 et que Haas cherchait à "se débarrasser" du fils du septuple champion du monde, Michael Schumacher.

Selon RTL, Steiner a même admis lors des essais de Bahreïn, alors que Schumacher était désormais pilote de réserve chez Mercedes pour 2023, que la tension avec le jeune pilote était toujours présente.

"Quand je l'ai vu, je lui ai dit bonjour. Nous ne nous sommes pas parlé ", a-t-il déclaré. "C'est une bonne chose."

"En raison de la distance qui nous sépare dans le paddock maintenant, nous ne nous croiserons pas souvent". Cependant, Steiner nie que tout cela s'apparente à une "intimidation" de Schumacher.

"Il n'y a rien eu d'anormal", insiste-t-il.

"Nous n'avons pas besoin de faire de l'intimidation, car après tout, il était notre pilote. Mais je peux aussi absolument comprendre les fans de Mick."

"Dans le feu de l'action, on dit parfois quelque chose qu'on pourrait dire différemment une heure plus tard, mais ce n'était pas du tout de l'intimidation", ajoute Steiner.

Il se dit très satisfait jusqu'à présent du remplaçant de Schumacher pour 2023, l'expérimenté Nico Hülkenberg, 35 ans.

"Je ne le connaissais pas très bien avant, mais suffisamment pour dire 'je pense qu'il est sincère'. Il ne me dit pas les choses que je veux entendre, mais comment elles sont."

"Comme tout va bien, je ne peux rien y faire. Je pense que nous avons construit cette compréhension assez rapidement", a déclaré Steiner.