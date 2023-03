Lance Stroll participera bien au Grand Prix de Bahreïn

Thibaud Comparot

Jeudi 2 Mars 2023 10:21

Lance Stroll, pilote pour l'écurie Aston Martin, participera bien au Grand Prix de Bahreïn, première course de la saison 2023 de Formule 1.

Lance Stroll fera son retour dans les paddocks lors de l'ouverture de la saison de Formule 1 à Bahreïn ce week-end. Son engagement à ce premier événement avait été mis en suspens, la faute à une blessure au poignet lors d'un récent accident de vélo.

Le Canadien a été contraint de manquer les essais de pré-saison de la semaine dernière sur le circuit de Sakhir. Il avait alors été remplacé par le pilote de réserve d'Aston Martin, Felipe Drugovich. Le champion de F2 en titre avait alors enchaîné les tours dans l'optique d'un éventuel remplacement du pilote canadien.

Alors qu'une grande incertitude planait sur son état physique et sur sa capacité à être prêt à temps pour ce week-end, son équipe basée à Silverstone a annoncé ce jeudi qu'il avait obtenu le feu vert pour effectuer son retour en F1.

Une opération mineure sur son poignet droit a permis de régler le problème rapidement.

"C'était frustrant de ne pas être en piste à Bahreïn pour les essais de pré-saison, et j'étais déçu de manquer les trois journées d'essais. Cependant, compte tenu de ma blessure au poignet, l'équipe et moi avons estimé qu'il valait mieux se concentrer sur mon rétablissement afin que je sois prêt pour ce week-end et pour la longue saison qui nous attend."

"C'était un accident malheureux, je suis tombé de mon vélo quand mon pneu est passé dans un nid-de-poule. Heureusement, la blessure n'était pas grave et une opération chirurgicale mineure a très vite permis de résoudre le problème avec succès. Depuis, je travaille dur avec mon équipe afin d'assurer que j'aie la condition physique nécessaire pour concourir ce week-end."

"Je souhaite remercier la communauté F1 de son soutien et d'avoir respecté ma vie privée, ainsi que l'équipe qui a contribué à mon rétablissement. Maintenant, je suis prêt à me concentrer sur la course de ce week-end, que j'attends avec beaucoup d'impatience", comme le rapport Motorsport.com.

Lance Stroll se retrouvera au volant d'une monoplace qui a stupéfié le paddock de la Formule 1. En effet, selon plusieurs experts, l'AMR23 pourrait bien se positionner devant Mercedes en ce début de saison.

Le coéquipier de Stroll, Fernando Alonso, tient toutefois à garder les pieds sur terre.

"Je sais qu'il y a beaucoup d'attention sur les chronos, mais on ne sait jamais ce que font les autres", a-t-il déclaré.

"Mais la voiture est facile à conduire et a une fenêtre de travail qui est très différente de celle de l'année dernière. Il semble que ce soit une bonne base pour les futures voitures, mais rien de plus pour le moment."