Hamilton ne devrait avoir que six titres mondiaux en F1 - Ecclestone

Thibaud Comparot

Jeudi 2 Mars 2023 09:54

Selon Bernie Ecclestone, Lewis Hamilton ne devrait avoir que six titres de champion du monde de Formule 1.

En réalité, de nombreux fans du septuple champion du monde des pilotes pensent qu'Hamilton, 38 ans, mérite huit championnats, en raison de l'issue très controversée de la saison 2021.

Mais pour l'ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone, les sept titres de Michael Schumacher constituent un record incontesté.

Selon l'homme de 92 ans, Felipe Massa aurait dû remporter le championnat 2008.

Lors de cette saison - le premier titre d'Hamilton - Nelson Piquet jr s'est délibérément mis dans le mur lors du GP de Singapour, aidant son coéquipier chez Renault Fernando Alonso à remporter la course.

Ecclestone affirme que Max Mosley et lui-même savaient, bien avant le début du scandale du "crashgate" en 2009, qu'un accident délibéré avait eu lieu.

"Nous avons décidé de ne rien faire", a-t-il déclaré. "Nous voulions protéger le sport et le sauver d'un énorme scandale."

"C'est pourquoi j'ai demandé à mon ancien pilote, Nelson Piquet, de se taire pour l'instant", a déclaré Ecclestone à f1-insider.com.

Mais si le scandale avait éclaté en 2008, Hamilton n'aurait peut-être pas battu Felipe Massa d'un seul point.

"À l'époque, il y avait une règle selon laquelle le classement d'un championnat du monde était indéboulonnable après la cérémonie de remise des prix de la FIA à la fin de l'année", a déclaré Ecclestone.

"Donc Hamilton a reçu la coupe et tout est rentré dans l'ordre".

Mais Ecclestone pense maintenant que les résultats de la course de Singapour auraient dû être annulés en raison de cette action délibérée de sabotage de Piquet - ce qui aurait donné le titre à Massa.

"Nous avions suffisamment d'informations à l'époque pour enquêter sur cette affaire", admet Ecclestone. "Selon les statuts, nous aurions dû annuler la course à Singapour dans ces conditions."

"Cela signifie que cela ne se serait jamais produit pour le classement du Championnat du monde. Et Felipe Massa serait devenu champion du monde et non Lewis Hamilton."

"Je suis toujours désolé pour Massa aujourd'hui", a poursuivi Ecclestone. "Il a remporté la finale de sa course nationale à São Paulo et a fait tout ce qu'il fallait. Il a été floué du titre qu'il méritait alors que Hamilton a eu toute la chance du monde et a remporté son premier championnat. "

"Aujourd'hui, j'aurais fait les choses différemment. C'est pourquoi, pour moi, Michael Schumacher est toujours le seul recordman du nombre de titres en F1, même si les statistiques disent le contraire."