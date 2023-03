La F1 confirme une augmentation de revenus de près de 500 millions de dollars en 2022

Emmanuel Rolland

Mercredi 1 Mars 2023 16:21

La discipline continue de connaître un boom de popularité et d'audience.

Liberty Media a révélé une augmentation de 437 millions de dollars des revenus de la F1 en 2022 après la publication de son rapport financier de fin d'année.

Le boom de popularité dont jouit actuellement la F1 a été une fois de plus mis en évidence, la discipline continuant de récolter d'importants bénéfices financiers.

Bien que la lutte pour le championnat l'an passé a été vite écrasée par la domination de Max Verstappen, après une saison 2021 marquée par un affrontement au sommet et un final aussi haletant que polémique entre Verstappen et Lewis Hamilton, les épreuves ont continué d'enregistrer une progression croissante de fréquentation.

Les chiffres publiés mercredi avant la nouvelle saison indiquent une augmentation de 437 millions de dollars des revenus, passant de 2,136 milliards de dollars à 2,573 milliards de dollars.

Malgré ces augmentations, les revenus du dernier trimestre 2022 sont en baisse par rapport à l'année précédente en raison de seulement six courses au cours de la période, soit une de moins qu'en 2021.

La majorité de cette augmentation des revenus provenait d'éléments répertoriés comme "Revenus principaux de la Formule 1". Ce chiffre comprend les revenus de la promotion de la course, les frais de droits médias et les frais de parrainage.

Parmi ces chiffres, les frais de droits médias ont fourni la plus grande proportion des revenus de la F1, fournissant 36,4% du chiffre global.

"La Formule 1 a enregistré une fréquentation record sur ses courses en 2022 et nous avons de nouveau été le sport majeur à la croissance la plus rapide sur les réseaux sociaux", a déclaré le PDG de la F1, Stefano Domenicali.

"Nous continuons à renforcer l'engagement des fans grâce à notre diffusion de haute qualité, à un contenu amélioré sur F1 TV, à des réseaux sociaux et à de nouvelles expériences immersives, notamment les produits F1 Arcade et F1 Exhibition.

"La pertinence mondiale et les efforts de développement durable de la F1 attirent l'entrée de grands équipementiers, dont Audi et Ford en 2026, et nous sommes convaincus qu'ils apporteront une valeur significative à notre sport.

"Nous attendons avec impatience un calendrier record de 23 courses cette année, y compris, en particulier, le premier Grand Prix de Las Vegas."