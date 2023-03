Zandvoort changera de voie des stands à partir de 2024 : "Nous sommes prêts pour une équipe supplémentaire !"

Emmanuel Rolland

Mercredi 1 Mars 2023 15:05

Robert van Overdijk, directeur du circuit de Zandvoort, a expliqué quels ajustements seront apportés à la voie des stands à partir de l'édition 2024 du Grand Prix des Pays-Bas.

Lors des week-ends de course en 2021 et 2022, il est apparu que la voie des stands était en fait trop petite pour les voitures de F1 actuelles et leurs équipes, y compris les officiels et les mécaniciens.

Le Grand Prix de Bahreïn se disputera à guichets fermésLire plus

En conséquence, de nombreux pilotes se sont plaints de son étroitesse et de son caractère plutôt court, et cela a forcé la FIA à intervenir sur la question.

"Les commentaires des pilotes portaient sur la distance entre les zones d'arrêt au stand. La distance entre eux était un peu trop petite, donc les marges entre les équipes étaient trop petites", a expliqué Van Overdijk.

"La FIA en a discuté dans son évaluation habituelle et nous l'a présenté comme un point à améliorer. Ils l'ont annoncé publiquement la semaine dernière. Nous allons allonger la voie des stands dans son intégralité, puis nous l'élargirons également.

"Cela contribuera à rendre les passages avant et après un arrêt au stand un peu plus faciles et aussi plus sûrs."

Fait intéressant, Van Overdijk a également confirmé qu'un stand supplémentaire serait ajouté, déclarant : "Nous sommes déjà prêts pour une équipe supplémentaire !"

Van Overdijk s'est également empressé d'ajouter qu'il n'y aura pas de changements fondamentaux dans le tracé de la course de cette saison, et que leurs propositions ont toutes été approuvées par la FIA, pour que les travaux commencent à la fin de cette année.

Il a ajouté : "Cette année, la voie des stands sera comme avant. L'extension est prévue pour 2024. Tout le reste est approuvé par la FIA."

"Nous avons juste besoin de faire quelques ajustements au système d'éclairage, (et) au système d'éclairage des commissaires. La voie des stands est en train d'être allongée, tout le reste va très bien."