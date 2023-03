Susie Wolff nommée directrice générale de la F1 Academy

Emmanuel Rolland

La femme de Toto Wolff, elle-même ancienne pilote, dirigera la nouvelle série qui vise à promouvoir des pilotes féminines en sport automobile.

Ex-pilote d'essai pour Williams F1, comptant également plusieurs saisons en championnat DTM sous les couleurs de Mercedes, Susie Wolff a également occupé le poste de directrice d'équipe, puis de PDG de l'écurie de Formule E Venturi, entre 2018 et 2022.

L'Ecossaise, qui est accessoirement l'épouse de Toto Wolff, est fortement impliquée dans la promotion des femmes en sport automobile, par le biais notamment de son initiative Dare to Be Different.

Susie Wolff sera ainsi "responsable du développement des talents féminins en sport automobile, en mettant l'accent sur la création d'un parcours réussi vers les catégories supérieures de la pyramide de la F1".

La F1 Academy se produira lors de certains meetings de Formule 1, et débutera le week-end des 28 et 29 avril à Spielberg et s'achèvera fin octobre à Austin, au Texas, dans le cadre du Grand Prix des Etats-Unis.

"La F1 Academy présente une opportunité de promouvoir un véritable changement dans notre industrie en créant la meilleure structure possible pour trouver et nourrir les talents féminins dans leur voyage vers les niveaux d'élite du sport automobile, à la fois sur et en dehors de la piste de course", a déclaré Susie Wolff.

"Il y a beaucoup de travail à faire, mais il y a aussi une volonté claire de faire les choses correctement.

"Ce faisant, je pense que la F1 Academy peut représenter quelque chose au-delà de la course automobile."

"Elle peut inspirer les femmes du monde entier à suivre leurs rêves et à réaliser qu'avec du talent, de la passion et de la détermination, il n'y a pas de limite à ce qu'elles peuvent accomplir."

"C'est aussi le début d'un nouveau chapitre important de ma carrière, combinant l'expérience que j'ai développée jusqu'à présent avec ma passion pour la diversité et l'autonomisation, et je voudrais donc remercier Stefano de m'avoir confié un rôle qui signifie autant pour moi personnellement que professionnellement."