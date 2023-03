Usain Bolt salue la croisade de Hamilton : "Tout est possible"

Emmanuel Rolland

Mercredi 1 Mars 2023 09:35

L'athlète jamaïcain, multiple médaillé d'or, Usain Bolt, a salué Lewis Hamilton pour sa campagne en faveur d’une plus grande diversité dans le sport.

Hamilton, sept fois champion du monde, a été à l’avant-garde du combat de la F1 pour l’inclusion, avec son initiative Mission 44 comme rampe de lancement pour la discussion autour du sujet.

Depuis que Mission 44 a commencé à accompagner et à aider des personnes issues de minorités sous-représentés à gravir les échelons dans le sport, la F1 elle-même a lancé ses propres initiatives, ainsi que de nombreuses équipes sur la grille.

Hamilton demeure assez engagé sur ces sujets en F1 et dans la société en général et s’est montré très critique envers la FIA, qui veut cadrer les prises de paroles des pilotes et des équipes pour des causes politiques lors des épreuves de Formule 1.

S’exprimant dans le cadre de la nouvelle plate-forme F1 Unlocked, la légende du sprint Bolt a déclaré: "Lewis est un battant en dehors de la piste". "Dans notre position, nous sommes des modèles et avons la responsabilité d’influencer les gens de manière positive."

"Peu importe d’où vous venez ou quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes né, tout le monde mérite une chance de s’améliorer et devrait être soutenu pour réussir."

" Je sais que Lewis est très actif dans le plaidoyer et le travail caritatif et je le respecte pour ce qu’il fait."

"Et c’est aussi inspirant de voir Lewis ouvrir la voie aux pilotes noirs en Formule 1."

"J’espère qu’il y aura une plus grande représentation dans le sport automobile dans les années à venir grâce à son succès."

Tout est possible

" J’espère qu’il pourra gagner beaucoup plus de courses et quelques autres titres mondiaux", a ajouté Bolt.

"De plus, son impact en dehors de la piste et son travail pour inspirer les autres aideront, espérons-le, à ouvrir des portes et à façonner la prochaine génération." "Que ce soit 100 m ou 100 km, il faut croire en soi."

"Tout est possible. Je pense que Lewis incarne parfaitement cette mentalité."