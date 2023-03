Perez : "Si je vois que je ne reçois pas de soutien, je n'en donnerai pas non plus"

Emmanuel Rolland

Mercredi 1 Mars 2023 08:29

Sergio Perez veut rester clair sur son rôle au sein de l'équipe Red Bull, comme il l'a confié aux médias mexicains.

Alors que Sergio Perez s'apprête à disputer sa troisième saison sous les couleurs de Red Bull – son contrat avec l'équipe de Milton Keynes court jusqu'à fin 2024 -, le Mexicain peut s'attendre à un rôle de second derrière le double champion en titre Max Verstappen, même si aucun pilote numéro un n'est officiellement nommé chez Red Bull.

Albon : la Red Bull conçue "uniquement" pour convenir à VerstappenLire plus

On se souvient que, l'an passé, des tensions avaient ressurgi au sein de l'équipe Red Bull à l'occasion du Grand Prix de Brésil, où Max Verstappen avait ouvertement refusé de laisser passer son équipier Perez pourtant à la lutte pour la deuxième place du championnat avec Charles Leclerc.

A l'époque, même si Max Verstappen n'avait pas réellement expliqué publiquement ses raisons, de nombreux observateurs ont supposé qu'il faisait allusion à une sortie de route supposée provoquée de Sergio Perez plus tôt dans l'année à Monaco, qui avait empêché le Néerlandais d'améliorer son chrono.

Si l'équipe avait tenté d'aplanir la situation, et que les tensions ont, en surface, disparu entre les deux hommes après Abu Dhabi, Sergio Perez s'est exprimé au sujet de son rôle dans l'équipe Red Bull et sa relation avec Max Verstappen à quelques jours de l'ouverture de la saison 2023 à Bahreïn.

"C'est toujours important de travailler en équipe et, évidemment, si je vois que je ne reçois pas de soutien quand j'en ai besoin, je n'en donnerai pas non plus", a déclaré Sergio Perez à Fox Sports Mexico.

"C’est évident, mais je ne m’attends à rien de tout cela", tempère tout de même le Mexicain. " Je pense que nous sommes très clairs sur la chose importante, ce sera une saison très intense, sûrement avec six voitures qui se battent pour le championnat, donc il sera très important de travailler en équipe dans de nombreuses courses."

L'an passé, Sergio Perez a décroché son meilleur classement en championnat du monde depuis ses débuts en F1, terminant troisième juste derrière Charles Leclerc (Ferrari).