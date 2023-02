Le Grand Prix de Bahreïn se disputera à guichets fermés

Les organisateurs de l'épreuve ont annoncé que tous les billets ont été vendus pour l'ouverture de la saison de Formule 1 ce week-end.

Pilier du calendrier depuis son introduction au championnat du monde de Formule 1 en 2004, le Grand Prix de Bahreïn bénéficie de l'extraordinaire engouement pour la discipline auprès des fans.

Alors que le circuit de Sakhir s'apprête à accueillir l'ouverture de la saison 2023 ce week-end, comme c'est le cas depuis plusieurs années, les organisateurs de l'épreuve ont annoncé que la course se disputera à guichets fermés, tous les billets en vente pour les tribunes autour du circuit ayant été vendus.

We're all sold out and ready to welcome you all at the 2023 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix!



For lucky fans with tickets, please stay tuned to our social channels and website for all the crucial event info over the coming days!#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/qbCUk1WfaI