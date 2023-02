La patience de Norris mise à l'épreuve par les difficultés de McLaren

Emmanuel Rolland

Mardi 28 Février 2023 14:11

Lando Norris a concédé qu'il "n'était pas le gars le plus patient", le pilote McLaren semblant se préparer à un nouveau début de saison avec son écurie.

Il y a un an, on se souvient que McLaren avait connu un démarrage catastrophique lors des premiers Grands Prix, l'équipe britannique souffrant d'un problème chronique de surchauffe des freins sur ses monoplaces, un souci apparu véritablement lors du deuxième test de présaison à Bahreïn.

Avant même le début de l'exercice 2022, Norris avait déjà prolongé son contrat avec McLaren, s'engageant avec la structure de Woking jusqu'en 2025.

Lando Norris avait finalement redressé la barre par la suite, signant un podium à Imola, le seul podium décroché en 2022 par un pilote autre que Red Bull, Ferrari et Mercedes. Daniel Ricciardo a lui continuer à peiner au volant de sa McLaren, ce qui a conduit à une rupture de contrat entre l'Australien et son équipe à la fin de la saison.

Si McLaren entendait bien tourner la page d'une saison en demi-teinte, alors qu'elle s'apprête à aborder cette nouvelle campagne avec Lando Norris et le débutant Oscar Piastri, les tests de présaison de la semaine dernière ne se sont guère montrés encourageants eux non plus.

Alors que Zak Brown, le président de McLaren Racing, a concédé que l'équipe n'avait pas "atteint ses objectifs de fiabilité", Lando Norris peut s'attendre lui à être exclu des premiers rangs, du moins lors des premières courses de la saison.

Une frustration que le jeune Anglais de 23 ans n'aurait d'ailleurs pas caché, frappant du poing sur le mur dans un accès de colère.

Expliquant sa situation, Norris a déclaré à Sky Sports : "Je suis encore [chez McLaren] pour quelques années de plus."

"C'est parce que c'est ma volonté. Ce n'était pas parce que je savais que nous allions gagner des championnats ou quoi que ce soit."

" Je savais que c'est un long chemin, et que nous devons développer et améliorer ce que nous avons pour arriver à ce point."

" Nous avons pesé toutes les possibilités et il y a toujours une possibilité que cela prenne plus de temps que mon contrat. Mais je ne pense pas que ce soit un sujet de discussion pour moi en ce moment."

"Je ne suis pas le gars le plus patient mais en même temps je suis content du travail et des plans que l'équipe réalise."