La F1 et le club de Tottenham annoncent un partenariat révolutionnaire

Emmanuel Rolland

Mardi 28 Février 2023 13:22

La F1 a conclu un nouveau "partenariat stratégique" avec le club de football anglais de Premier League des Tottenham Hotspur.

L'accord durera 15 ans et apportera une "toute nouvelle expérience de sport automobile" à Londres, avec une première installation de karting dans le stade, qui sera également la plus longue piste de karting électrique intérieure de la capitale.

Verstappen va sponsoriser un jeune pilote de DTM et son équipeLire plus

L'accord fait suite à l'ouverture de la F1 Arcade la saison dernière, qui a rapproché le sport des fans plus que jamais auparavant, les fans offrant l'opportunité de vivre une soirée sur le thème de la F1 qui comprend des simulateurs, de la nourriture et des boissons sur le thème de la course et de la musique.

Tottenham a confirmé le nouvel accord dans un message sur Twitter : "Tottenham Hotspur est ravi d'annoncer un partenariat stratégique de 15 ans avec la F1 qui apportera une toute nouvelle expérience de sport automobile à Londres.

"La première installation de karting dans un stade au monde et la plus longue piste de karting électrique intérieure de Londres ouvriront à l'automne 2023."

Tottenham Hotspur is delighted to announce a 15-year strategic partnership with @F1 that will bring a brand-new motorsport experience to London.



The world’s first in-stadium karting facility and London’s longest indoor electric go kart track will open in Autumn 2023. ⤵️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 28, 2023

Miser sur la diversité Le partenariat à long terme visera à "créer des opportunités d'apprentissage et de carrière" pour les jeunes et à ajouter de la diversité à la discipline.

Cela se concentrera sur les groupes sous-représentés et les femmes, tandis qu'un programme d'académie de pilotes aidera également à identifier la prochaine génération de pilotes de F1.

Des activités éducatives seront dispensées par les deux parties dans les écoles locales pour mettre en évidence les différentes voies d'accès au sport automobile, y compris en ingénierie.

Stefano Domenicali, PDG de la F1, a déclaré : "Alors que nous continuons à développer notre sport dans le monde entier, nous associer à des marques de renommée mondiale comme Tottenham Hotspur nous permet de proposer la Formule 1 et le sport automobile à un public nouveau et diversifié.

"L'expérience de karting sera une destination et un lieu que les familles, les amis et les pilotes en herbe du monde entier voudront visiter et apprécier, engageant de nouveaux publics et offrant un point d'entrée accessible au monde du sport automobile.

"Nos marques ont une vision commune pour créer des opportunités de carrière qui changent la vie, promouvoir la diversité et l'inclusion, comme par le biais de la F1 Academy récemment annoncée, et favoriser la durabilité environnementale - notre partenariat innovant donnera vie à tout cela."

Le président de Tottenham, Daniel Levy, a ajouté : "Depuis la construction de ce stade, notre ambition a toujours été de voir jusqu'où nous pouvons repousser les limites en offrant des expériences de classe mondiale qui attireront des gens du monde entier tout au long de l'année.

"Nous avons pu amener les plus grands noms du sport et du divertissement à Londres N17. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de ce que ce partenariat à long terme avec la F1 apportera à nos communautés mondiales, nationales et locales."