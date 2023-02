Le palmarès du Grand Prix de Bahreïn : Hamilton le spécialiste

Emmanuel Rolland

Mardi 28 Février 2023 12:13

Le circuit de Sakhir s'apprête à accueillir ce week-end l'ouverture de la saison 2023 de Formule 1. Quels sont les précédents vainqueurs ?

Apparu pour la première fois au calendrier en 2004, le Grand Prix de Bahreïn a fait partie du calendrier du championnat du monde de Formule 1 sans discontinuer depuis, hormis en 2011 où l'épreuve avait été annulée en raison de l'instabilité politique et de nombreuses émeutes dans le pays.

Vainqueur à cinq reprises du Grand Prix de Bahreïn (2014, 2015, 2019, 2020 et 2021), Lewis Hamilton demeure le recordman de victoires dans l'épreuve devant Sebastian Vettel, avec quatre succès (2012, 2013, 2017 et 2018).

Fernando Alonso s'y est imposé à trois reprises (2005, 2006 et 2010), alors que Felipe Massa s'est imposé à Sakhir par deux fois (2007 et 2008).

On se souviendra que c'est Michael Schumacher qui avait remporté le tout premier Grand Prix de Bahreïn avec Ferrari en 2004. Le pilote allemand y comptant une victoire tout comme Jenson Button (2009), Nico Rosberg (2016) et Charles Leclerc, qui s'y était imposé il y a tout juste un an, pour l'ouverture de la saison 2022.

On remarquera ainsi que le double champion du monde Max Verstappen ne s'est toujours pas imposé à Bahreïn. Le Néerlandais remettra-t-il les pendules à l'heure dimanche ?

Quant aux constructeurs, c'est donc Ferrari qui a l'avantage du nombre de victoires (7) devant Mercedes (6).

Rappelons enfin qu'un deuxième Grand Prix a été disputé sur ce circuit en 2020, le Grand Prix de Sakhir, lors d'une saison remodelée en raison de la crise du Covid. Sergio Perez y avait imposé sa Racing Point à l'issue d'une course mémorable, qui a permis au Mexicain de gagner son volant de titulaire chez Red Bull pour 2021.

Palmarès du Grand Prix de Bahreïn :

2004 : Michael Schumacher (Ferrari)

2005 : Fernando Alonso (Renault)

2006 : Fernando Alonso (Renault)

2007 : Felipe Massa (Ferrari)

2008 : Felipe Massa (Ferrari)

2009 : Jenson Button (Brawn-Mercedes)

2010 : Fernando Alonso (Renault)

2012 : Sebastian Vettel (Red Bull-Renault)

2013 : Sebastian Vettel (Red Bull-Renault)

2014 : Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 : Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 : Nico Rosberg (Mercedes)

2017 : Sebastian Vettel (Ferrari)

2018 : Sebastian Vettel (Ferrari)

2019 : Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 : Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 (Grand Prix de Sakhir) : Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)

2021 : Lewis Hamilton (Mercedes)

2022 : Charles Leclerc (Ferrari)