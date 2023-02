Alpine annonce d'importantes évolutions sur l'A523 dès Bahreïn

Emmanuel Rolland

Mardi 28 Février 2023 11:16

Le directeur technique de l'écurie Alpine indique que de nombreuses nouveautés seront apportées après les essais de présaison.

Avec son duo 100% français du côté des pilotes, Pierre Gasly ayant rejoint Esteban Ocon à l'intersaison, Alpine aborde cette saison 2023 avec de hautes ambitions.

Pour autant, la marque tricolore ne s'est pas particulièrement mise en évidence lors des quatre journées des tests de présaison à Bahreïn, ni Gasly ni Ocon n'ayant figuré en tête des feuilles des temps lors des trois journées de roulage.

Mais pas d'inquiétude dans les rangs de l'écurie Alpine, qui assure avoir suivi un programme de test défini et basé sur des simulations de course, plutôt que de rechercher la performance pure, ni Ocon ni Gasly n'ayant par exemple chaussé les gommes les plus tendres au cours de ces tests, contrairement à la majorité des autres pilotes.

Revenant sur ces essais de préparation en vue de la manche d'ouverture de ce week-end, toujours à Bahreïn, Matt Harman, le directeur technique de chez Alpine, s'est montré satisfait du travail accompli jusque-là.

"Nous avons un bon niveau de confiance [après ces tests]", et c'est le cas parce que nous n'avons pas exploité clairement pas la voiture à son plein potentiel", a commenté Harman, qui se refuse à établir une quelconque hiérarchie avant le premier Grand Prix de la saison.

"Je n'aime pas trop me prononcer là-dessus, parce que je n'ai aucune idée de l'endroit où les autres courent, pour être tout à fait honnête. On fait notre analyse, on sait tous qu'on se regarde, et où on en est.

"Il y a un énorme niveau d'incertitude là-dedans. Mais de notre point de vue, les choses réagissent comme prévu, notre aérodynamisme fonctionne comme prévu.

"Nous avons essayé des développements différents assez intéressants cette semaine, et ils se sont avérés assez positifs", a-t-il ajouté. "Nous attendons donc avec impatience la première course."

Quatrième du classement des constructeurs l'an passé, derrière les trois "grands" que sont Red Bull, Ferrari et Mercedes, Alpine a clairement affiché son objectif de conserver cette position en 2023, avec également la volonté de réduire l'écart sur le trio de tête.

Surtout, le directeur technique d'Alpine précise qu'une importante mise à jour sera intégrée dès le premier Grand Prix de la saison sur ses monoplaces.

"Il y aura des différences visuelles avec la première course", poursuit le technicien britannique. "Nous avons une assez belle mise à niveau en cours, et j'espère que cela nous aidera dans notre quête pour nous rapprocher de cette troisième position, si ce n'est pas dans cette position."