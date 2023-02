Hamilton : "Je m'en fiche si je ne gagne pas une autre course"

Emmanuel Rolland

Mardi 28 Février 2023 09:09

Le pilote britannique met la priorité sur son rôle de porte-parole et de défenseur de l'égalité des droits dans la société.

Septuple champion du monde, à égalité de titre avec le légendaire Michael Schumacher, Lewis Hamilton a connu une saison 2022 difficile qui l'a vu, pour la première fois, conclure avec aucune victoire à son compteur.

Alors qu'il a déjà minimisé le fait de ne pas remporter une seule course sur une saison – ce qui ne lui était jamais arrivé depuis ses débuts en F1 en 2007 -, Hamilton a une nouvelle fois affirmé sa motivation et sa volonté de poursuivre dans la discipline pour plusieurs années encore, alors qu'il fêtera ses 38 ans cette année.

Surtout, Lewis Hamilton reste plus que jamais engagé dans la défense des questions d'égalité et d'inclusion, ayant ouvert la voie en faisant campagne pour une plus grande diversité en Formule 1 et dans la société au sens large.

Dans ce cadre, le pilote anglais a lancé Mission 44, et soutient son équipe Mercedes dans ses projets Ignite et Accelerate 25.

Le travail de Hamilton a également conduit la F1 à annoncer un programme de bourses permettant aux personnes issues de milieux sous-représentés de suivre des cours ou des stages universitaires axés sur l'ingénierie.

L'une des plus grandes poussées de Hamilton a été de soutenir les droits des membres de la communauté LGBTQ +, avec un arc-en-ciel présenté sur son casque de protection lors de diverses courses au cours des dernières années.

"Je me sens une énorme responsablité"

Le pilote britannique s'est également prononcé contre les violations des droits de l'homme lors de courses controversées du calendrier, notamment lors du Grand Prix d'Arabie saoudite de la saison dernière.

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ressentait le besoin de s'exprimer sur de telles questions, Hamilton a déclaré au podcast The Fast and The Curious : "Pour moi, je pense que nous avons besoin de plus d'empathie et de compassion dans le monde.

"Il y a tellement de gens dans le monde que … nous sommes tous des êtres humains et il y a toutes ces choses que les gens trouvent difficiles dans différents pays, à travers les gouvernements, les gens avec des opinions, les médias sociaux et toutes ces choses différentes et nous avons cette plate-forme et je me sens juste une énorme responsabilité.

"Je ne suis pas seulement un pilote de Formule 1 et j'ai du succès et je peux continuer ma vie, c'est une plate-forme pour vraiment susciter le changement, susciter la conversation - ce qui est le début de ces choses, pour déclencher des conversations inconfortables et tenir les gens responsables qui ont été satisfaits du statu quo dans le passé qui a retenu les gens, qui a fait que les gens ne sont pas inclus.

"Cela me frustre et cela se traduit par ce genre de peur."

"Nous pouvons changer les choses"

"Je vais m'exprimer sur ces choses, que les gens le veuillent ou non"

"Nous pouvons apporter des changements et je veux jouer mon rôle pour aider à cela et faire en sorte que les gens se sentent plus inclus.

"Quand avez-vous déjà vu quelqu'un travailler dans notre domaine avec un handicap ? Il y a tellement de choses différentes que nous devons remettre en question et résoudre.

"De plus, nous allons également dans de nombreux pays où ils ont ces problèmes de droits de l'homme difficiles, où les humains ne sont tout simplement pas traités comme des êtres humains et dans le passé, les gens sont juste passés à côté et ce n'est pas important.

"C'est tellement important que quelqu'un s'exprime à ce sujet. Je m'en fiche si je ne gagne pas une autre course, je vais m'exprimer sur ces choses, que les gens le veuillent ou non."