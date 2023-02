"Red Bull est quatre dixièmes plus rapide que Ferrari"

Thibaud Comparot

Lundi 27 Février 2023 19:41

Selon le média généralement fiable, Auto Motor und Sport, Ferrari et Mercedes peuvent se faire un sang d'encre. Le média allemand affirme que Red Bull Racing a au moins quatre dixièmes d'avance sur la concurrence.

Le week-end prochain, lors de l'ouverture de la saison à Bahreïn, on saura quelle équipe est la mieux sortie de la pause hivernale. La semaine dernière, les équipes se sont déjà rendues à Bahreïn pour des journées d'essai. Bien qu'il soit difficile de tirer des conclusions de ces journées d'essai, certaines données apparaissent.

Le "patron" de Sauber défend la structure unique de son équipe en F1Lire plus

Selon le média allemand, Adrian Newey, le maître à penser de chez Red Bull Racing, a une nouvelle fois réussi un tour de passe-passe avec la RB19. Il aurait permis à la voiture de rouler à une hauteur de caisse inférieure à celle de la concurrence.

L'avantage de Red Bull sur la concurrence

"Ajusté pour des facteurs tels que le carburant, le mode moteur et la température de la piste, on estime que la Red Bull avec le champion du monde dans le cockpit est deux à quatre dixièmes plus rapides que Ferrari et six dixièmes plus rapides que la Mercedes", déclare AMuS. Le média met en avant le fait que la RB19 n'a pas souffert de rebonds lors des journées d'essais, alors que plusieurs équipes se sont fait bousculer sur la piste de Bahreïn. En outre, la Ferrari souffrirait toujours d'une forte usure des pneus et principalement lorsque l'équipe utilise la gamme C3 de Pirelli.

Le média allemand a également parlé à une source chez Mercedes, qui a indiqué que l'écurie de Brackley ne peut pas faire rouler la W14 à la même hauteur de caisse que la RB19. "Ils sont dix millimètres plus bas que tout le monde. Si nous roulions aussi bas, le fond se détériorerait."

D'Ambrosio va-t-il remplacer Vowles chez Mercedes ?Lire plus

Mais il n'y a pas que la hauteur de caisse qui est un avantage pour l'équipe autrichienne, la maniabilité est également en faveur de la formation basée à Milton Keynes. "Ils freinent plus tard, accélèrent beaucoup plus tôt et gagnent un temps incroyable avec une meilleure traction. Si nous abordons les virages comme ça, nous n'atteindrons même pas le point de corde", a déclaré Toto Wolff, le patron de l'équipe Mercedes.