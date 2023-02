Eddie Jordan fait le point sur l'état de santé de Michael Schumacher

Thibaud Comparot

Lundi 27 Février 2023 15:59

La santé de Michael Schumacher reste, encore aujourd'hui, un mystère. Depuis un grave accident de Ski en 2013, quasiment aucune information n'est disponible sur l'état de santé du pilote allemand.

À partir de ce moment-là, les choses sont devenues assez floues autour du septuple champion du monde. Voilà près de dix ans que Michael Schumacher a été victime d'un grave accident de ski dans les Alpes françaises, juste après sa retraite de la Formule 1. L'ancien pilote allemand a heurté sa tête contre un rocher, après quoi il a été transporté d'urgence à l'hôpital de Grenoble. Il a été révélé par la suite qu'il avait subi un traumatisme crânien et a été maintenu dans un coma artificiel forcé.

Alonso et le potentiel de l'AMR23 - "Il y a encore beaucoup à faire avec la voiture"Lire plus

Ce coma a duré six mois, après quoi il a été emmené chez lui, en Suisse, pour poursuivre sa rééducation. À partir de ce moment-là, une sorte de silence radio règne autour de la légende de la Scuderia Ferrari et la famille Schumacher publie rarement des informations sur l'état de santé de Michael. Il a subi une autre greffe de cellules-souches en 2019 et c'est à peu près la dernière chose que l'on sait de l'état de santé du Baron Rouge.

Cependant, Eddie Jordan, ancien directeur et patron d'écurie en F1 a fait des révélations sur le pilote qu'il a lancé dans le grand bain de la Formule 1 à l'occasion du GP de Belgique en 1991.

Cette année-là, Jordan recherchait en catastrophe un remplaçant pour l'un de ses pilotes. En effet, Bertrand Gachot, pilote logiquement titulaire, avait fait un passage par la case prison en Angleterre pour avoir utilisé un spray au poivre sur un chauffeur de taxi. Jordan laisse alors Schumacher faire des essais à Silverstone, où ce dernier donne une très bonne impression. Il fait de l'Allemand le remplaçant de Gachot et c'est ainsi que naît sa carrière légendaire en F1. Jordan est donc toujours proche de la famille et s'est récemment exprimé sur l'état de santé de son ancien protégé : "Il est là, mais n'est pas là", déclare l'Irlandais dans Express. Il semble vouloir indiquer par-là que l'ancien pilote Ferrari est physiquement là, mais mentalement absent.

Une déclaration qui fait écho aux propos tenus par Mick Schumacher, son fils, dans un documentaire Netflix dédié à la légende de F1 : "Évidemment, depuis l’accident, tous ces moments que les autres enfants peuvent passer avec leurs parents… tout cela n’existe plus", déclare Mick Schumacher. "Ou alors beaucoup moins. Je trouve cela un peu injuste. Je dirais que papa et moi, on se comprend toujours, mais d’une manière différente. On a ce langage en commun, le sport automobile. Et on a toujours énormément de choses à se dire. J’y pense quasiment tout le temps. Je me dis que ce serait tellement bien, je donnerais tout pour qu’on puisse se parler."