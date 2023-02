La F1 confirme une modification du tracé du Grand Prix d'Espagne

La F1 a confirmé une modification du tracé de la piste du Circuit de Barcelona-Catalunya en vue du Grand Prix d'Espagne de 2023.

Le circuit espagnol de F1 a introduit une double chicane dans le dernier secteur en 2007 afin d'améliorer la course permettant plus de dépassements tout en améliorant la sécurité.

Si les avantages en termes de sécurité étaient évidents, la modification a finalement échoué dans ses autres objectifs, les virages à faible vitesse créant au contraire des écarts plus importants entre les voitures concurrentes et réduisant les dépassements sur la ligne droite de départ.

Dans le cadre d'un des nombreux changements apportés au site avant la prochaine venue de la discipline en juin, la chicane sera supprimée et les pilotes bénéficieront à la place de deux virages rapides vers la droite pour boucler leur tour.

Pour répondre aux exigences de sécurité de la FIA, compte tenu de la vitesse élevée des virages, de nouvelles barrières TECPRO seront installées à l'extérieur des nouveaux virages 14 et 15.

BREAKING: The #SpanishGP will be changing its track configuration



The final chicane will be removed, leaving the circuit to its original last two corner layout!#F1 pic.twitter.com/qCVJy0t8Lt