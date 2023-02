Verstappen va sponsoriser un jeune pilote de DTM et son équipe

Thibaud Comparot

Lundi 27 Février 2023 11:55

Max Verstappen, double champion du monde en titre et Red Bull ont signé un contrat de sponsoring avec un jeune pilote très prometteur.

Le pilote néerlandais Thierrey Vermeulen, 20 ans, fils de Raymond, le manager de Max et Jos, a signé avec l'équipe suisse Emil Frey dans le championnat allemand de voitures de tourisme DTM de 2023.

Curieusement, le jeune Vermeulen sera au volant d'une Ferrari GT - avec le marquage Verstappen.com Racing et Red Bull.

"C'est une prochaine étape intéressante et stimulante dans la carrière de Thierry", a déclaré Verstappen, 25 ans, champion du monde de Formule 1.

"Après sa première année en GT3, au cours de laquelle il a beaucoup appris, nous avons choisi de signer avec Emil Frey Racing, une équipe très sérieuse et professionnelle", a ajouté le pilote Red Bull.

Red Bull veut frapper fort d'entrée en 2023

Red Bull a dominé la saison 2022 et aborde la saison 2023 en tant que favori. Cependant, la firme autrichienne veut à tout prix éviter la même mésaventure que la saison dernière à Sakhir. Aucune des deux Red Bull n'avait rejoint l'arrivée.

L'équipe a déjà confirmé son statut de favoris lors des journées d'essais en imprimant un rythme très solide. Ferrari semble être son plus grand rival pour le moment, mais Helmut Marko et Max Verstappen ont révélé qu'ils gardaient également un œil sur Aston Martin et Mercedes.

Marko, conseiller de Red Bull, s'est montré enthousiaste auprès de Sky Deutsland, cité par Motorsport.com. "Nous avons montré que nous sommes fiables, rapides et en tête. Mais ce qui nous rend tous très optimistes, c'est que les longs runs de Perez et Max ont été plus rapides que ceux de nos concurrents."

Selon Marko, le prochain objectif de l'équipe est maintenant de considérer ce sur quoi l'équipe va se concentrer en vue du week-end de course à Bahreïn. "Nous avons pris un départ si parfait, nous avons même travaillé sur les réglages détaillés pendant les trois jours d'essais. Allons-nous nous concentrer sur les qualifications parce que nous pensons que Ferrari peut être plus forte en qualifications ? Ou allons-nous nous concentrer sur la vitesse en course ? C'est le travail que nous ferons dans la semaine à venir", a conclu l'ancien pilote de F1.