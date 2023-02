L'avenir d'AlphaTauri dépend des résultats et des actionnaires - Marko

Thibaud Comparot

Le Dr Helmut Marko ne dément pas le fait que la deuxième équipe de Red Bull en Formule 1 pourrait être vendue.

Le journal allemand Auto Motor und Sport rapporte que, Franz Tost, patron de l'équipe, a qualifié de "catastrophique" la neuvième place au championnat des constructeurs de l'année dernière. AlphaTauri a été informée par ses propriétaires qu'elle pourrait être vendue ou délocalisée de l'Italie vers le Royaume-Uni.

Une amélioration majeure en 2023 semble peu probable, l'ingénieur en chef Jonathan Eddolls admettant que les essais à Bahreïn la semaine dernière "n'ont pas tout à fait répondu aux attentes".

"Nous ne commentons pas les rumeurs en général", a répondu Marko, le principal responsable autrichien des activités de Red Bull en F1, interrogé sur les rumeurs de vente.

"Mais il est bien normal qu'AlphaTauri ne soit pas satisfaite de ce qu'elle a réalisé l'année dernière. Cependant, toute décision appartient entièrement aux actionnaires."

Selon les rumeurs, il y a déjà trois acheteurs potentiels intéressés par l'équipe basée à Faenza - Andretti, l'équipe de Formule 2 Hitech liée à Red Bull et financée par Dubaï et une équipe de course indienne appelée Mumbai Falcons.

"Comme je l'ai dit", poursuit Marko, "si l'équipe n'est pas performante, cela ne nous aide pas. Nous réfléchissons donc déjà à la manière d'améliorer l'efficacité."

"Quand vous avez une équipe qui gagne le Championnat du monde et que l'autre est neuvième, cela signifie que les synergies ne semblent pas fonctionner correctement."

"En tant qu'hommes d'affaires respectables, nos actionnaires prendront la bonne décision, mais tout le reste n'est que du vent."