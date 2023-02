Red Bull déroule, Aston Martin impressionne avant le premier GP de la saison

Thibaud Comparot

À l'issue de l'unique test de pré-saison de trois jours à Bahreïn, le Corriere della Sera fait un point sur les forces en présence pour la saison 2023 de Formule 1.

"Red Bull, parfait. Ferrari, potentiel caché. Aston Martin étonne", titrait le journal.

Le nouveau patron de Ferrari, Frederic Vasseur, a déclaré : "Dans l'ensemble, nous sommes bons en termes de performance."

Cependant, il n'est pas trop inquiet de l'apparente avance de Red Bull.

"Je ne me souviens plus qui était le plus rapide lors du test l'année dernière, mais il n'était pas non plus en pole pour la course."

Quant à Mercedes, l'équipe allemande semble être juste derrière Ferrari dans la hiérarchie des trois premiers.

"Ferrari a un moteur plus puissant qu'eux et une bonne voiture", a déclaré le Dr Helmut Marko de Red Bull.

Il a également déclaré que Red Bull est "fiable, rapide et en tête".

Interrogé sur la hiérarchie, George Russell de Mercedes a répondu : "Ferrari est plus rapide sur un tour, nous sommes meilleurs sur les longs runs."

"Mais nous ne pouvons pas égaler la régularité de Red Bull."

Cependant, comme toujours avec les essais de pré-saison, la véritable hiérarchie ne commencera à se cristalliser que sur le même circuit de Bahreïn, alors que la longue saison 2023 démarre ce week-end.

"Optimiste ou pessimiste ? Honnêtement, je ne sais pas", a déclaré Carlos Sainz de Ferrari.

"Je ne sais pas à quel point nous sommes rapides ou lents. C'est sûr que nous ne sommes pas lents, mais à quel point nous sommes rapides par rapport à Red Bull ou Mercedes, je ne sais pas."

"Mais ce n'est pas un secret que Red Bull semble très en confiance. S'ils font un pas de plus, il sera difficile de les battre."

Un ingénieur de Formule 1 dont le nom n'a pas été révélé a déclaré à Auto Motor und Sport qu'Aston Martin est "au moins quatrième, et peut-être même une menace pour Mercedes et Ferrari".

Nico Hülkenberg pilote pour Haas est d'accord : "Fernando (Alonso) semble incroyablement rapide et propre. Les autres doivent faire beaucoup plus d’efforts que lui".

Même le patron de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, admet : "Selon nos calculs, l'Aston Martin pourrait finir à la deuxième place."

Alpine semble se maintenir à peu près à la cinquième place des équipes les plus rapides, tandis que McLaren est dans une situation difficile avant l'ouverture de la saison.

Will Buxton, célèbre présentateur de F1, a même suggéré que la frustration de Lando Norris face à la situation avait débordé au point que le pilote aurait frappé un mur avec ses poings dans le garage de McLaren.

" Je l'ai vu frapper un mur, qui semblait être le fruit de la frustration ", a précisé Buxton par la suite. "Mais ça aurait pu facilement être un jeu."

Mais Norris, 23 ans, pourrait avoir raison d'être frustré, étant donné son long contrat avec McLaren jusqu'à la fin de 2025.

"Je sais que nous avons un long chemin à parcourir", a déclaré le jeune Britannique, "mais nous avons tout ce qu'il faut pour atteindre cet objectif."

"Il est possible que la conquête du titre prenne plus de temps que mon contrat, mais nous avons la voiture que nous avons en ce moment. Et nous avons des plans pour la rendre meilleure."

Zak Brown, le patron de McLaren, admet : "Nous n'avons pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés pour cette voiture."

"Nous pensons que la meilleure approche est d'y faire face ouvertement et honnêtement."