Horner parle d'une "pression différente" pour Red Bull en 2023

Thibaud Comparot

Dimanche 26 Février 2023 19:34

Christian Horner a insisté sur le fait que Red Bull doit faire face à une nouvelle forme de pression pour défendre ses titres de champion du monde cette en 2023.

L'écurie de Milton Keynes est revenue au sommet de la F1 pour la première fois depuis 2013 en réalisant le doublé la saison dernière. Max Verstappen a remporté la couronne mondiale avec 146 points d'avance sur Charles Leclerc de Ferrari.

Red Bull devenant désormais le chassé plutôt que le chasseur, Horner a expliqué : "La pression est différente."

"C'est la première fois que nous sommes de retour dans ce garage depuis huit ans. Les garages sont disposés en fonction de votre position dans le championnat des constructeurs."

"Pour chaque membre de l'équipe qui entre dans ce garage, il y a une énorme fierté à cela."

"Bien sûr, maintenant vient une pression différente pour essayer de conserver ces deux titres."

"L'ambiance dans l'équipe est phénoménale, la motivation est au plus haut et on est excité à l'idée d'aller courir."

Horner évalue ses rivaux pour 2023

Red Bull et, en particulier, Verstappen ont connu trois jours d'essais impressionnants, le Néerlandais terminant en tête de deux séances et deuxième de la troisième.

Ferrari semblait dans le coup, mais Mercedes a fait le yo-yo tout au long des essais à Bahreïn et quand on lui a demandé où se situait la hiérarchie avant l'ouverture de la saison, Horner a répondu : "C'est très difficile à dire."

"Ferrari a l'air d'être rapide."

"La forme de Mercedes est difficile à lire pour le moment. Est-ce qu'ils retiennent quelque chose ? La semaine prochaine, tout sera clair."