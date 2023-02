Hamilton : Mercedes n'est "pas encore là où on l'on veut être" mais...

Thibaud Comparot

Dimanche 26 Février 2023 15:03

L'écurie allemande a bien progressé lors du dernier jour des essais de Bahreïn et travaille d'arrache-pied pour être compétitive le plus vite possible.

La W14 de Mercedes permettra-t-elle à l'équipe huit fois championne du monde de se battre à nouveau pour la victoire cette année ?

Pour l'heure, personne ne possède réponse à cette question, même s'il apparait clairement que Red Bull est l'équipe favorite à sa propre succession.

Mercedes a connu quelques soucis lors du deuxième jour des essais d'avant-saison organisés à Bahreïn, mais tout s'est mieux terminé samedi avec 148 tours au compteur des deux pilotes, George Russell et Lewis Hamilton.

"Nous venons de vivre des journées intéressantes à Bahreïn", a déclaré le septuple champion du monde. "Nous avons énormément travaillé et découvert pas mal de choses."

"Je voudrais surtout souligner la mentalité de l'équipe, qui travaille très dur, avec énormément de concentration. Personne ne s'est démotivé après une saison compliquée l'an dernier et la détermination de l'équipe est vraiment sans faille."

Et Hamilton d'expliquer que la voiture progresse, sous-entendant qu'elle n'est pas encore au niveau attendu pour monter sur la plus haute marche du podium mais que tout est jouable pour les mois à venir.

"Il est vrai que nous ne sommes pas encore tout à fait là où nous voulons être. Mais clairement, c'est une bonne base pour débuter."

"Non, nous ne savons pas où nous en serons le week-end prochain dans la hiérarchie, c'est très difficile à dire. Mais nous sommes positifs et nous allons pousser au maximum en continuant à travailler d'arrache-pied d'ici à vendredi grâce à toutes les données collectées."