Pérez et Red Bull concluent les essais de Bahreïn en tête

Thibaud Comparot

Samedi 25 Février 2023 17:45

Sergio Pérez a bouclé les essais d'avant-saison de Bahreïn de la manière dont Max Verstappen les avait débutés : en tête de la feuille des temps.

Le Mexicain a établi un meilleur temps d'1'30''305, trois dixièmes plus vite que Lewis Hamilton et sa Mercedes, deuxième ce samedi après-midi.

Le septuple champion du monde a connu des dernières heures plus prometteuses au volant de la W14, à l'instar de la matinée très studieuse qu'avait connu George Russell plus tôt.

Valtteri Bottas a lui profité de la résolution de son souci de boite de vitesses pour remonter en piste et réaliser le troisième meilleur temps de la journée, même si les temps sont toujours difficiles à lire.

Sans surprise, Red Bull est favori

L'enseignement majeur de ces essais, outre le fait que les trois top teams semblent toujours conserver une légère avance sur les autres équipes, est que Red Bull conserve bien son statut de favori grâce à une RB19 qui n'a montré que du positif lors de ces essais.

Le duo Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz semble être le challenger le plus proche, bien que le rythme de course a laissé à désirer. Ce samedi, Leclerc et Sainz ont réalisé les quatrième et cinquième temps.

Yuki Tsunoda a lui conclu à la sixième position devant Kevin Magnussen. Suivent Russell, Fernando Alonso et son coéquipier actuel, Felipe Drugovich.

McLaren a poursuivi ses efforts à la recherche de solutions à ses problèmes. Lando Norris n'a effectué que 40 tours cet après-midi alors qu'Oscar Piastri n'en avait réalisé que 44 en matinée.

À présent, tous les regards se tournent vers le Grand Prix de Bahreïn qui aura lieu au même endroit le week-end prochain. Et là, la vérité du chrono sera définitivement établie.

Classement complet du troisième jour des essais de Bahreïn

1. Sergio Perez [Red Bull] - 1:30.305 - 133 tours

2. Lewis Hamilton [Mercedes] - +0.359s - 65 tours

3. Valtteri Bottas [Alfa Romeo] - +0.522s - 131 tours

4. Charles Leclerc [Ferrari] - +0.719s - 67 tours

5. Carlos Sainz [Ferrari] - +0.731s - 76 tours

6. Yuki Tsunoda [AlphaTauri] - +0.956s - 79 tours

7. Kevin Magnussen [Haas] - +1.076s - 95 tours

8. George Russell [Mercedes] - +1.137sec - 83 tours

9. Fernando Alonso [Aston Martin] - +1.145s - 80 tours

10. Felipe Drugovich [Aston Martin] - +1.051s - 77 tours

11. Lando Norris [McLaren] - +1.855s - 37 tours

12. Pierre Gasly [Alpin] - +2.457s - 56 tours

13. Alex Albon [Williams] - +2.488s - 136 tours

15. Nico Hulkenberg [Haas] - +3.024s - 77 tours

16. Oscar Piastri [McLaren] - +3.350s - 44 tours

17. Nyck de Vries [AlphaTauri] - +7.939s - 87 tours