Le GP de Belgique espère signer pour le long terme

Thibaud Comparot

Dimanche 26 Février 2023 14:02

La directrice de la société promotrice de la manche belge du championnat du monde de Formule 1 s'est rendue à Bahreïn cette semaine.

Si Spa-Francorchamps est au calendrier 2023 de la F1, la tâche n'a pas été simple et a été conditionnée à un changement de place dans le calendrier. Alors, quid de l'avenir ?

Vanessa Maes, promotrice du Grand Prix, était présente à Bahreïn et, dans le cadre des essais d'avant-saison, s'est entretenue avec les dirigeants de la discipline.

Au micro de la RTBF, la télévision belge, la dirigeante de l'épreuve spadoise a expliqué que son intention était de signer un nouveau contrat durant les prochaines semaines ou les prochains mois en visant une présence à long terme au calendrier.

"Clairement, les places au calendrier sont chères", a-t-elle déclaré au micro de Gaëtan Vigneron. "Ce fut très compliqué pour cette année mais, en toute modestie, nous avons réalisé de l'excellent travail, nous avons montré ce dont nous sommes capables. Nous sommes un circuit historique mais également tourné vers l'avenir."

"La F1 nous présente ici sa vision pour l'avenir et, clairement, nous cochons toutes les cases, toutes leurs attentes en vue des promoteurs. La politique nous soutient également en Belgique et c'est important pour la F1. Alors oui, nous espérons signer dans les prochaines semaines, les prochains mois pour une présence assurée durant les prochaines années, on fait tout pour ça."

"La Belgique bénéficie d'un capital sympathie évident, peut-être grâce à notre belgitude. Mais notre histoire joue beaucoup, notre piste également. Les promoteurs du Moyen Orient posent beaucoup de questions aux promoteurs européens, c'est intéressant d'être là."

"C'est même très important d'être présent car nous rencontrons les autres promoteurs mais également les journalistes et surtout les représentants de la FOM. C'est dans ce genre de contexte que l'on peut faire progresser les discussions !"