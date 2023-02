J-3 : Leclerc boucle la matinée en tête ; des soucis pour plusieurs voitures

Thibaud Comparot

Samedi 25 Février 2023 12:28

Charles Leclerc a dominé la dernière matinée des essais d'avant-saison de F1 à Bahreïn tandis que des problèmes sont apparus sur plusieurs monoplaces.

Le pilote Ferrari a établi un chrono référence d'1'31''024 pour devancer la Mercedes de George Russell.

Comme toujours lors de ces essais, les temps ne sont pas représentatifs ,les voitures utilisant différents composés de pneus et des charges de carburant différentes également, sans compter les modes moteur variables et les différents réglages testés.

Dans une séance où l'accent a été largement mis sur les longs runs de course, Leclerc a bouclé son meilleur tour avec le pneu C4, un peu plus tendre que le composé rouge alloué pour la première course de l'année le week-end prochain.

La séance n'a pas été de tout repos pour le Monégasque, qui a été contraint d'abandonner l'essai d'un nouvel aileron arrière à fort appui lorsque sa SF-23 a présenté un défaut de DRS.

Russell était de retour dans la W14 après avoir subi une panne hydraulique lors de la deuxième journée, et a rattrapé le temps perdu avec 84 tours effectués au volant de la Mercedes.

Aston Martin continue elle d'impressionner, Felipe Drugovich réalisant le troisième temps le plus rapide, sur le pneu C5. Le Brésilien passera le relais à Fernando Alonso pour l'après-midi.

Drapeaux rouges pour Red Bull et Alfa Romeo

Sergio Perez a déclenché le premier drapeau rouge de la journée lorsqu'un capteur est tombé à l'arrière de sa Red Bull, mais le Mexicain a pu effectuer son programme, se contentant de rouler avec le composé C3 et terminant quatrième de la matinée.

Si ce n'est pour l'instant qu'une impression, Red Bull semble avoir une longueur d'avance sur Ferrari en termes de consommation de carburant et de gestion des gommes.

Pierre Gasly a terminé cinquième de la matinée pour Alpine devant la Williams d'Alex Albon, sixième.

La Haas de Nico Hulkenberg se classe septième devant la McLaren d'Oscar Piastri. L'équipe de Woking a de nouveau perdu du temps en devant bricoler des correctifs temporaires.

Valtteri Bottas a bouclé de nombreux tours avant de provoquer le deuxième drapeau rouge de la journée en raison d'un problème de boîte de vitesses présumé au virage huit et de mettre en péril le reste de son test pour Alfa Romeo.

Nyck de Vries a terminé la matinée en dernière position, bien qu'il ait bouclé pas moins de 87 tours pour AlphaTauri.

Classement de la matinée du J3 :

1. Charles Leclerc, Ferrari SF-23 : 1'31''024 (67 tours)

2. George Russell, Mercedes W14 : 1'31''442 (83 tours)

3. Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23 : 1'32''075 (77 tours)

4. Sergio Pérez, Red Bull RB19 : 1'32''459 (69 tours)

5. Pierre Gasly, Alpine A523 :1'32''762 (56 tours)

6. Alex Albon, Williams FW45 : 1'32''793 (53 tours)

7. Nico Hülkenberg, Haas VF-23 : 1'33''329 (77 tours)

8. Oscar Piastri, McLaren MCL60 : 1'33''655 (44 tours)

9. Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 : 1'36''854 (72 tours)

10. Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 : 1'38''244 (87 tours)