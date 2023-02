Buxton s'inquiète : "Ferrari a une montagne à gravir"

Thibaud Comparot

Samedi 25 Février 2023 13:52

Will Buxton, présentateur de Drive To Survive et expert de la télévision, a livré une analyse sévère de la Ferrari lors des essais de pré-saison.

Les deux dernières séances de samedi mettront un terme à la répétition générale de la nouvelle saison sur le circuit international de Bahreïn à Sakhir, et certaines équipes quitteront ces trois jours avec de nombreuses questions, y compris la Scuderia.

Bien que les temps au tour ne soient pas inquiétants, la Ferrari montrant beaucoup de vitesse, Buxton craint d'avoir de gros soucis dans d'autres domaines avant la course d'ouverture de la saison le week-end prochain au même endroit.

"C'est bien pour quelques tours, mais, en termes de rythme de course, Ferrari a une montagne à gravir", a déclaré Buxton.

"Alors que Ferrari a eu, apparemment, un bon test, et qu'ils ont une voiture rapide, il y a des rumeurs venant de l'équipe italienne qu'ils sont en fait un peu en difficulté," a-t-il poursuivi.

"Parce que, alors que la voiture est super fiable et nous l'avons vu sur la piste et comme vous l'avez dit super rapide, la dégradation des pneus est terrible. Les pneus sont juste en train de sauter d'une falaise."

Comparaison de la situation de Ferrari avec la saison dernière

Le contraste est saisissant avec la saison 2022, où la fiabilité de Ferrari leur a coûté cher dans les deux championnats, et le nouveau directeur d'équipe Fred Vasseur admet que le cheval cabré a du travail à faire avant l'extinction des feux dans huit jours.

"Il y a eu des temps assez surprenants jusqu'à présent, mais maintenant tout va bien", a déclaré Vasseur. "C'est très difficile d'avoir une image claire parce que nous sommes très en retard sur les autres, mais nous avons du temps pour nous améliorer, disons."

"Nous sommes à coup sûr dans le top 10", a-t-il conclu en plaisantant.

Vasseur, qui a rejoint Ferrari cet hiver, a déjà dit qu'aucun des pilotes ne sera automatiquement le numéro un pour commencer la nouvelle saison, mais cela n'aura aucune importance si Ferrari ne livre pas une voiture capable de se battre pour le championnat.