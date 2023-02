Russell - "Je pense que nous allons être un peu derrière Red Bull"

Thibaud Comparot

Samedi 25 Février 2023 12:40

George Russell s'attend à un début d'année difficile pour Mercedes après une deuxième journée d'essais inquiétante.

La W14 s'est avérée nettement plus performante que sa devancière, la W13, et le marsouinage semble être un problème du passé.

Mais la deuxième journée à Bahreïn a vu Lewis Hamilton lutter avec l'équilibre de sa voiture avant que Russell ne perde plus de 90 minutes d'essais en s'arrêtant sur la piste à cause d'une panne hydraulique.

"Les essais se sont déroulés sans problème jusqu'à ce que, malheureusement, nous ayons un problème et que nous perdions beaucoup de temps ", a expliqué Russell.

"Mais nous avons découvert des choses intéressantes dans les données qui, nous l'espérons, nous permettront de gagner du temps au tour, donc nous devons prendre les points positifs."

Mercedes n'est pas sur la défensive

Avec Red Bull et, en particulier, Max Verstappen confortablement installé en haut de la feuille de temps lors de deux des quatre premières séances et le Néerlandais deuxième lors de la troisième manche, l'équipe championne semble menaçante avant le Grand Prix de Bahreïn le week-end prochain.

À la question de savoir si Mercedes était sur la défensive, Russell a insisté : "Je ne dirais pas sur la défensive, cette équipe a l'habitude d'être très bonne en matière de développement tout au long de la saison."

"Il est important de ne pas tout mettre dans le même panier lorsqu'il s'agit de fournir un package optimal pour la première course, il s'agit de s'assurer que vous avez un package que vous pouvez facilement développer et peut-être trouver une meilleure performance plus tard."

"Si je devais vous dire comment ça va se passer la semaine prochaine, je pense que nous allons être un peu derrière Red Bull, ils sont très forts en ce moment, mais nous n'avons pas encore tout débloqué."

"J'aime à penser que finalement, nous allons les rattraper."