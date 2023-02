Ferrari entame le travail sur les réglages de la SF-23

Thibaud Comparot

Samedi 25 Février 2023 09:32

La deuxième journée des essais d'avant-saison s'est bien déroulée pour la Scuderia.

Vendredi, la nouvelle SF-23, nom de code du bolide rouge engagé par Ferrari cette année en F1, a accompli pas moins de 138 tours, soit 747 km, avec Charles Leclerc et Carlos Sainz à son volant.

Lors de ce second jour d'essai, Ferrari a poursuivi son programme. Jeudi avait été consacré à la corrélation entre la piste et le banc d'essai tandis que vendredi, les pilotes ont travaillé sur les réglages et l'harmonie entre le châssis et l'utilisation des pneumatiques Pirelli.

"Ce fut une autre journée positive", a souligné Sainz. "La fiabilité était à nouveau excellente et nous avons pu tester tous les réglages que nous avions l’intention de tester."

"Maintenant, nous devons explorer les limites et voir où nous pouvons encore maximiser les performances. Ce samedi, l'objectif sera de se sentir les plus prêts possible pour le week-end suivant."

Le week-end prochain laissera en effet place au premier Grand Prix de la saison, toujours sur le tracé de Sakhir.

"Nous testons beaucoup les réglages", a expliqué Leclerc. "Nous ne pouvons pas porter de jugement à ce stade mais nous analyserons toutes les données et nous travaillons encore très dur ce samedi."